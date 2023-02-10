Шольц критикует союзников из-за недостаточного количества танков для Украины

Немецкий канцлер призвал своих союзников не медлить с серьезной военной поддержкой для Украины. Такие слова Олафа Шольца отличаются от его предыдущих высказываний. Немецкий политик постоянно откладывал отправку танков в Украину, а союзники критиковали его за подобные действия. Теперь все изменилось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Шольц критикует союзников. Фото: AFP via Getty Images

Во время выступления на саммите лидеров ЕС в Брюсселе Олаф Шольц заверил журналистов, что Германия очень быстро согласилась поставлять танки Leopard в Украину и добавил, что теперь другие страны, которые давили на его страну, должны следовать примеру Берлина.

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"Германия вносит очень важный вклад в обеспечение быстрой поддержки, как мы это делали в прошлом. Мы стремимся к тому, чтобы многие другие, кто выступал в прошлом, теперь продолжили это практическими действиями", — сказал Шольц.

Шольц несколько недель сталкивался с критикой со стороны союзников, в частности Великобритании, Польши, Финляндии и других стран по поводу разрешения поставлять танки в Украину. В конце концов, Германия уступила после того, как США анонсировали отправку своих танков. Канцлер согласился отправить 14 танков Leopard 2, а в рамках коалиции стран Украина должна была получить еще 80 танков. Однако некоторые страны стали отказываться или затягивать свои планы поставки танков в Украину.

"Канцлер прямо не пристыдил ни одну страну за это, но часть его разочарования, вероятно, направлена на такие страны, как Финляндия, которая в прошлом месяце сообщила, что может прислать Leopards, если Германия тоже это сделает, но еще не выполнила это", — пишет Politico .

Испания заявила, что она обновляет старые танки Leopard 2. Швеция также не решила вопрос поставки танков. Португалия согласилась предоставить три танка, а Канада – четыре, что значительно меньше, чем рассчитывал Берлин.

Немецкие чиновники уверяют, что Шольц активно работает над вопросом поставки танков в Украину от союзников и призывает их активизироваться.

"Неспособность собрать достаточную поддержку могла бумерангом ударить по Шольцу, учитывая его заявления о том, что он согласовывал свое решение по танкам с союзниками", — объясняет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц критикует публичные объявления об отправке танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина перехватила планы Кремля уничтожить одну из стран Европы.