Рашисты про украинскую оборону Бахмута: от "перемоги" до "зрады"

По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, украинские защитники Бахмута отошли за речку Бахмутку, закрепившись в центральной и западной части города. Противник, по его данным, контролирует восточную часть города. Во время сегодняшнего заседания Ставки, созванной Владимиром Зеленским, и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский высказались за продолжение обороны города.

Бахмут тримає оборону

Руководитель Пентагона также отметил, что не считает стратегическим проигрышем возможное отступление украинских защитников из города.

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Свое мнение о ходе и последствиях защиты города высказали украинские эксперты.

Как оценивает ход битвы за Бахмут противник? Рашисты разделились в своих оценках.

Так кремлевский политолог Марков заливается дифирамбами Пригожину и его ЧВК "Вагнер", рассказывая о "больших потерях ВСУ":

"Самый популярный западный миф — что Вагнер наступает в Бахмуте, потому что буквально заваливает позиции украинской армии телами зеков, идут живыми волнами одна за одной. Все это вранье, — утверждает Марков.- Это продолжение старого мифа о том, что "Красная Армия выиграла войну у культурного цивилизованного Вермахта, по-азиатски заваливая трупами позиции Вермахта". Это было вранье тогда. За удары в лоб с большими потерями в Красной армии командиров снимали с должности и отдавали под трибунал. Это вранье и сейчас. Для Пригожина бойцы Вагнера не "мясо", а бизнес-ресурс. Ведь он же бизнесмен. Поэтому наступление Вагнера идет очень технологично штурмовыми группами. И потери ВСУ в обороне выше потерь Вагнера в наступлении".

В действительности, ранее сам Пригожин публиковал фото с десятками трупов вагнеровцев, уничтоженных украинскими защитниками.

А вот бывший лидер сепаратистов "ДНР" Игорь Стрелков, последнее время критикующий Кремль, приводит слова рашиста Андрея Морозова, по кличке "Мурз". Тот уверен, что стратегически Украина выигрывает битву за Бахмут, "обменивая" потери личного состава на время. Последнее, предполагает рашист, Украина использует для подготовки качественного резерва — выучки новых частей, формирования бронетанкового кулака. Их, предполагает противник, Украина введет в действие на запорожском или донецком участке фронта, когда наступательный натиск российских частей ослабнет из-за потерь под Бахмутом. При этом может повториться сценарий Харьковского наступления, когда украинские части прорвали ослабленный российский фронт.

"Что будет означать сейчас взятие Артёмовска? То, что противник считает исчерпанным оборонительный потенциал этого района, — пишет рашист. — Командование ВСУ не устраивает соотношение потерь наступающих и обороняющихся, и оно, вполне возможно, действительно уже выводит из города наиболее ценные части, ценные кадры. Задача которых — дать уйти, привестись в порядок и встать на новые позиции новых оборонительных линий тем, кто дальше будет потрошить очередных "штурмующих". Россия получит руины города и его окрестностей, море пиара и победоносных реляций. А потом начнётся боевое применение ВСУшниками тех резервов, которые они накапливали всё то время, пока мы свои резервы, плохо подготовленные и управляемые, расходовали в "штурмах" на фронте от Угледара до Кременной. Всё то время, пока ВС РФ воевали прошедшим летом, осенью и зимой чересполосицей ВС РФ, "барсов", "ахматов" и различных ЧВКашников, ВСУ учились полноценно воевать "большими батальонами", бригадами, а потом и корпусами, которые они сейчас создают в тылу и обкатывают за то время, которое им купила оборона Артёмовска".



