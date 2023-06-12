Почему не прекращают качать тему переговоров РФ и Украины – есть ли перспективы

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на продуцирование "мирных планов" индонезийского, бразильского, африканского и прочего изготовления, заявил, что любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. О том, что предпосылок для переговоров нет, заявляют и в Кремле. Однако "миротворцы" никак не уймутся. О чём говорят их потуги? Каковы перспективы переговоров между Киевом и Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Любым переговорам должен предшествовать вывод всех российских войск со всех украинских территорий

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов акцентирует, что конфликт давно вышел за рамки войны между Россией и Украиной.

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"Это конфликт мирового значения. Он обсуждается в качестве одной из ключевых тем на таких международных площадках как саммит "Большой двадцатки", саммит "Большой семерки". Поэтому тот, кто сможет модерировать его прекращение – продемонстрирует свою ключевую роль в мировой политике", – подчеркивает эксперт.

Отсюда, поясняет он, те или иные инициативы, которые исходили сперва от ведущих стран ЕС, от Турции, потом – от Китая, позже и от Ватикана.

Киев на такие "предложения" давно дал четкий ответ в виде мирного плана президента Зеленского. Любым переговорам должен предшествовать вывод всех российских войск со всех украинских территорий. А потом обсудим вопросы компенсации ущерба, суда над военным преступниками, гарантии безопасности". "Все они пытаются стать модераторами переговорного процесса, который рано или поздно начнется, – отмечает Кирилл Сазонов. – Естественно, в игру пытаются включиться и фигуры меньшего масштаба, чтобы привлечь к себе внимание. Это и семь лидеров Африканских государств, и венгерский премьер Орбан, и прочие. При этом, их усилия продиктованы порой не только желанием как-то заявить о себе, подчеркнуть свою роль, но и тем, что они ангажированы Москвой. Та давно хочет вывести Киев на переговоры, но исключительно на своих условиях. В стиле — давайте обсудим, что из оккупированного (и даже не оккупированного) Россия оставит себе.

Такие стартовые позиции сторон никак не стыкуются. А потому все "миротворческие инициативы" в данный момент – это сотрясание воздуха, уверен политолог. Пока нет предпосылок к какому-то решению, садиться за стол переговоров нет никакого смысла, констатирует он.

Многие хотят усилить свои позиции после завершения российско-украинской войны

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает очевидным, что любые "мирные инициативы" не имеют сейчас никаких перспектив.

"Украинская сторона надеется укрепить свои позиции, если наступление будет удачным. Россияне имеют кардинально противоположные планы, – поясняет он. – Соответственно, пока нет результатов наступления, ни у одной из сторон нет аргументов для того, чтобы садиться за стол переговоров. Киев четко дал понять, что намерен вернуть под контроль все украинские земли. Москва постоянно твердит, что на подобное не согласна. В итоге всё решается на поле боя".

Что касается парада миротворцев, у каждого на то есть свои причины, уверен эксперт.

"Те же африканские страны, которые собираются что-то предложить в этом ракурсе ("что-то" – явно с кремлевскими мотивами), решают таким образом собственные проблемы. Ведь они получают от РФ определенные "плюшки". В разной форме. К примеру, в виде бесплатных удобрений. Такой себе вид взятки", – отмечает Борис Кушнирук.

Кроме того, продолжает он, следует понимать, что и мир как таковой – изменился. Это не времена Второй мировой, когда были четкие стороны конфликта, а прочие державы оставались как бы в стороне. Сейчас всё глобализировано.

"И наша война, так или иначе, касается всех, – акцентирует эксперт. – И многие хотят усилить свои позиции после нее. Независимо от результата. Потому и продуцируют те или иные планы, надеясь, что окажутся потом, по окончанию этой войны, приглашены для обсуждения построения новой системы глобальной безопасности".

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