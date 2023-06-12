Посланец Папы Римского поедет в Москву, - DW

Об этом он заявил на конференции "Республика идей" в Болонье, предварительно вернувшись из украинской столицы, пишет издание "Комментарии" со ссылкой на DW.



Маттео Дзуппи поедет в Россию

Как отметил кардинал Маттео Дзуппи, во время своего пребывания в России он проведет переговоры с представителями правительства РФ и Русской православной церкви.

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"Не может быть мира без справедливости. Без справедливости мир не будет долговечным. Справедливость без мира была бы несправедливостью. С одной стороны, необходимо восстановить справедливость, а с другой – установить мир. Мы верим в это. Должен быть мир и справедливость", – сказал Глава посреднической миссии Ватикана по прекращению войны России против Украины, выступая на конференции "Республика идей".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Папа Римский перенес операцию: Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений. 86-летний глава Римско-католической церкви, согласно сообщениям СМИ, жаловался на симптомы грыжи, в последнее время не расставался с палкой, а затем и вовсе пересел в кресло-каталку.

Напомним, "Комментарии" писали, — Папа Римский не выдержал: накричал на женщину , которая обратилась к нему с просьбой. Понтифику лопнуло терпение, когда женщина попросила благословить свою собаку. В Италии прошло третье собрание Auditorium della Conciliazione, поднимающее проблему низкой рождаемости в стране. На мероприятии с речью выступил понтифик, проявивший большую обеспокоенность из-за рекордно низкой рождаемости в Италии. В 2022 году в стране было 393 тыс. новорожденных, а смертность достигла 714 тыс. человек. Такая ситуация вызвала сокращение населения в стране на 3%.