Посланец Папы Римского поедет в Москву, - DW

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом он заявил на конференции "Республика идей" в Болонье, предварительно вернувшись из украинской столицы, пишет издание "Комментарии" со ссылкой на DW.
Маттео Дзуппи поедет в Россию
Как отметил кардинал Маттео Дзуппи, во время своего пребывания в России он проведет переговоры с представителями правительства РФ и Русской православной церкви.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Папа Римский перенес операцию: Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений. 86-летний глава Римско-католической церкви, согласно сообщениям СМИ, жаловался на симптомы грыжи, в последнее время не расставался с палкой, а затем и вовсе пересел в кресло-каталку.
Напомним, "Комментарии" писали, — Папа Римский не выдержал: накричал на женщину , которая обратилась к нему с просьбой. Понтифику лопнуло терпение, когда женщина попросила благословить свою собаку. В Италии прошло третье собрание Auditorium della Conciliazione, поднимающее проблему низкой рождаемости в стране. На мероприятии с речью выступил понтифик, проявивший большую обеспокоенность из-за рекордно низкой рождаемости в Италии. В 2022 году в стране было 393 тыс. новорожденных, а смертность достигла 714 тыс. человек. Такая ситуация вызвала сокращение населения в стране на 3%.
Обсуждения
Новости