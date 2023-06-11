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Убийственно для Украины и Европы: у Зеленского снова прокомментировали идею переговоров с РФ

Украина не намерена вести переговоры с нынешним кремлевским режимом

сегодня, 19:00
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Автор:

Лиля Воробьева

Украина не собирается вести переговоры с этими российскими властями. Это ведь убийственно для нашей страны и Европы. Такое заявление в Twitter-аккаунте  сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Убийственно для Украины и Европы: у Зеленского снова прокомментировали идею переговоров с РФ

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно — для Украины, для Европы, для международного права. Для этого вообще не существует ни "российско-хлипких", ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских" "фундаментов", — заявил Подоляк.


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По его словам, РФ должна убраться из Украины, потеряв свою армию и репутацию.

11 июня новое заявление о переговорах с Украиной сделал спикер Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что сегодня у Москвы и Киева нет никаких предпосылок и фундамента для договоренностей.

"Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", — заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие ожидания от встречи Шольца, Дуды, Макрона – что может измениться перед саммитом НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предположительно, встреча будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников накануне саммита НАТО в июле. В настоящее время 20 из 31 страны НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе. Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так. По мнению эксперта, не следует абсолютизировать эту встречу в контексте того, что лидеры трех европейских стран, являющихся одними из ведущих союзников Украины, смогут обеспечить нам что-то экстраординарное в вопросе оказания помощи или определенного финального импульса в вопросе потенциально вступления Украины в НАТО.



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