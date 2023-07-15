О чем говорят заявления Залужного – почему у Запада вновь приходится выпрашивать оружие

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью Washington Post, что, когда идет война и враг пытается тебя убить, то не может быть запретов относительно того, чтобы наносить удары по вражеской территории. И раз Запад не позволяет нам этого делать своим оружием, Украина делает и будет делать – своим. Также Залужный подчеркнул, что как только у нас будут необходимые средства – мы отвоюем Крым. О чем говорят эти заявления? Почему Запад продолжает дозировано предоставлять Украине необходимую военную помощь, а что-то (те же современные истребители и более дальнобойные ракеты) не дает до сих пор? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

У Зеленского теперь появляется лишняя точка опоры для ведения жесткой риторики и проведения жестких решений

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:

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"Очень правильные заявления, достойные главкома. Именно так и должен говорить военный командир. Никаких сомнений, компромиссов, неуверенности. Командир может себе их позволить, но не может позволить их показать. Он должен показывать всем защитникам Украины, что мы готовы идти до конца. До победы. И мы, действительно, к этому готовы".

По мнению эксперта, замечательно, что интервью вышло вскоре после прошедшего для нас не без шероховатостей саммита НАТО в Вильнюсе, последующих намеков, "сливов", неприятных для Украины. Понимания, что кулуарно президенту Зеленскому, скорее всего, некоторые партнеры выкручивают руки, добиваясь, чтобы он шел на некие невозможные для нас компромиссы.

"Ему тяжело выдерживать такое давление. А тут, после этих заявлений Залужного, которого, естественно, активно цитирует западная пресса, Зеленский сможет приводить свои аргументы. В стиле – смотрите, вот позиция украинской армии, которая пользуется огромной поддержкой общества. Ее выражает главком ВСУ, который также очень популярен в обществе. И если на нас давить и склонять к компромиссам, армия и народ могут этого не понять", – поясняет Кирилл Сазонов.

То есть, продолжает он, у Зеленского теперь появляется лишняя точка опоры для, как он умеет, ведения жесткой риторики и проведения жестких решений. Так что интервью Залужного очень своевременное, уверен политолог.

Комментируя пробуксовки со стороны партнеров касательно предоставления Украине вооружений, эксперт призывает понимать, что Запад – вовсе не единое целое. У всех своя игра, у всех – свои интересы.

было так много встреч в двухстороннем формате". "Кто-то заинтересован в полной дезинтеграции, уничтожении, расколе России на ряд государств. Кто-то, напротив, этого боится, надеясь сохранить РФ в международно признанных границах, но поменять там режим. Перетянуть в итоге на сторону Запада. И использовать в борьбе с Китаем. Кто-то не против даже сохранить этот режим, при условии, что он станет более адекватным. По этим причинам – подчеркивает Кирилл Сазонов, – одни выступают за увеличение помощи Украине и санкций против РФ, другие – наоборот. Некоторые, как тот же венгерский премьер Орбан, откровенно подыгрывают Москве, фактически работая на нее. Так что — Запад очень неоднороден, нам приходится это учитывать. Именно поэтому на саммите НАТО в Вильнюсе

Нельзя отрицать, что на сегодняшний день Украине предоставляются огромные объемы военной помощи

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что недостаточно активные действия, которые осуществляют сейчас западные партнеры в ракурсе передачи Украине вооружений, санкционной политики касательно страны-агрессора, нашего вступления в НАТО, обусловлены дальней перспективой – уменьшения военной мощи РФ.

которые должны будут ратифицировать парламенты соответствующих стран. Это будут двухсторонние договоры между Украиной и странами "Большой семерки", рядом других государств. И данные процессы уже не будут зависеть от решений/не решений блока НАТО", – поясняет эксперт. "Конечно, это вызывает у нас возмущение. Почему за счет жизней украинцев решается такая сложная геополитическая проблема, к которой привела непоследовательная политика того же ЕС, тех же США? В то же время, нельзя отрицать, что на сегодняшний день Украине предоставляются огромные объемы военной помощи. От США – почти на 200 млрд долларов, от ЕС и Великобритании – тоже на колоссальные суммы. С перспективой закрепления такого рода поддержки договорами о гарантиях безопасности

По его мнению, нельзя спорить и с тем, что для полноценной деоккупации своих территорий мы должны быть суверенны и в военном плане. То есть, иметь достаточно военной мощи для уничтожения врага.

"О чем и говорит Залужный. Действительно, оружие, которое поставляется нам западными партнерами, предоставляется на определенных условиях. Среди которых — не использование его для ударов по российской территории. Но мы можем бить этим оружием врага на своей территории в международно признанных границах. И бьем! Залужный также говорит о том, что по территории РФ мы можем наносить удары оружием украинского производства. И было бы отлично в какой-то момент узнать, что у нас имеется достаточно дальнобойных ракет и бронетехники, чтобы мы не зависели от Запада. Но на данный момент такого нет", – констатирует Валерий Клочок.

Прав Залужный – мы должны бить по вражеской территории, ведь оттуда по нам бьют постоянно, но Запад сейчас, похоже, наблюдает

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, Запад дозировано предоставляет Украине оружие, прежде всего, по причине необходимости самому оставаться в боеспособном состоянии.

надеемся на получение американских, а также на поставки современных истребителей". "При этом, страны, расположенные ближе к РФ и более понимающие угрозу (те же Польша, страны Балтии), стараются помогать нам по максимуму. А страны более отдаленной Западной Европы ведут себя менее активно, – отмечает эксперт. – Что касается дальнобойных ракет, безусловно, Запад опасается эскалации со стороны агрессора. Напомню, что российский флагман "Москва" был уничтожен весной 2022-го ракетами украинского производства – "Нептун". Других относительно дальнобойных у нас на тот момент не было. И никакой жесткой реакции со стороны Кремля тогда не последовало. Мы продемонстрировали не только собственную уверенность и успешность, но и неуверенность России. И, собственно, после этого Запад стал относительно смелее. И сегодня мы имеем уже западные танки, британские и французские дальнобойные ракеты

Усложняют всё и юридические моменты, акцентирует Дмитрий Воронков.

Некие страны, поясняет он, хотят, предоставляя нам определенную технику, получать взамен более новую, на что необходимо согласие страны-производителя данной техники. Подобные процессы тормозят передачу нам тех или иных видов вооружения и даже обучения на них украинских воинов, как происходит сейчас с F-16. Известно, что ряд европейских стран уже какое-то время готовы обучать наших пилотов, но США (страна-производитель данной модели истребителей) до сих пор не дали на то своего согласия.

те же истребители F-16 И, если нам не позволят применять их по территории РФ, будем бить всем своим, что есть. Так что, подчеркиваю, Залужный по этому поводу говорил абсолютно правильные вещи", – констатирует политолог. "Абсолютно прав главком Залужный – мы должны бить по вражеской территории, ведь оттуда по нам бьют постоянно. Но Запад сейчас, похоже, наблюдает. Если те или иные объекты на территории РФ будут поражаться украинским вооружением (включая дроны) и мы начнем это признавать (чего пока нет), если в ответ последует просто очередная истерика Кремля, думаю, это, как случилось весной прошлого года, вдохновит наших западных партнеров. И мы получим те же ракеты большой дальности ATACMS

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