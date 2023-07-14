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Залужный рассказал, будет ли воевать за Крым

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил, остановиться ли он на административной границе Крыма

сегодня, 22:22
Автор:
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Константин Куликов
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post рассказал, остановятся ли ВСУ на административной границе Крыма. Об этом сообщают "Комментарии".

Залужный рассказал, будет ли воевать за Крым

Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный, как утверждают журналисты, пообещал вернуть Крым, даже если западные союзники будут против.


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"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит", – цитируют главкома в интервью Washington Post.

Кроме того, Залужный по-прежнему с уважением отзывается о руководителе Генштаба РФ Валерии Герасимове, книги которого прочитал.

"Он враг — враг очень умный", — говорит Залужный.

"Умный, а потому хитрый. Он все еще силен. Поэтому вы должны уважать его и искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить", — добавляет он.

Напомним, что американские СМИ, со ссылкой на свои источники, заявили о тайном визите главы ЦРУ в Киев, где ему якобы представили украинский план. Якобы, согласно ему планируется, что после успешного проведения контрнаступления ВСУ выйдет на административную границу Крыма до начала осени. После перемещения на административную границу Крыма артиллерийского и ракетного вооружения полуостров будет выполнять роль "заложника" и Украина предложит России переговоры. При этом Украина якобы высказала готовность отказаться от ведения боевых действий на полуострове.

Владимир Зеленский, комментируя эти информацию СМИ, не стал отрицать факт общения с главой ЦРУ.

А в России также подтвердили, что общались с Уильямом Бернсом о будущем Украины.



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