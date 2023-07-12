logo

BTC/USD

30436.50

ETH/USD

1886.81

LTC/USD

95.63

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события У Путина внезапно подтвердили разговор с директором ЦРУ, раскрыв его подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина внезапно подтвердили разговор с директором ЦРУ, раскрыв его подробности

Нарышкин сам раскрыл подробности беседы с Бернсом и подтвердил - думали, как дальше быть с Украиной

сегодня, 17:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью российскому пропагандистскому информагентству "ТАСС" подтвердил, что у него действительно в конце прошлого месяца состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. 

У Путина внезапно подтвердили разговор с директором ЦРУ, раскрыв его подробности

Нарышкин и Бернс. Фото из открытых источников

"Основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", — заявил Нарышкин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


При этом глава СВР заявил, что не исключает не только дальнейших разговоров с Бернсом по телефону, но и личной встречи с директором ЦРУ. При этом уточнил, что пока что о встрече тет-а-тет договоренностей не было. 

Отметим, в начале июля журналисты американского издания "The Washington Post" обнародовали информацию о том, что до конца года Украина планирует начать мирные переговоры с Россией, сразу же после проведения успешного контрнаступления и освобождения значительных оккупированных территорий. Об этом плане издание рассказало, ссылаясь на свои источники, в частности на информацию, полученную после визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев.

Тогда же журналисты "Reuters" сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс по спецсвязи связывался лично с Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до Кремля позицию о том, что Вашингтон не стоит за мятежом ЧВК "Вагнера". 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Чехии Петр Павел во время дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что "окно возможностей" на фронте у ВСУ есть до конца года. Потом придет время переговоров. Ранее президент Владимир Зеленский назвал логичными предположения (были высказаны в статье The Washington Post о секретном визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне в Украину), что Москве придется искать диалог с Киевом, когда украинские войска будут на админгранице с оккупированным Крымом. Как оцениваете подобные заявления – и переговорные перспективы Украины и России к концу этого года? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/18254981
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!