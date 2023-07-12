У Путина внезапно подтвердили разговор с директором ЦРУ, раскрыв его подробности

Как передает портал "Комментарии", глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью российскому пропагандистскому информагентству "ТАСС" подтвердил, что у него действительно в конце прошлого месяца состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Нарышкин и Бернс. Фото из открытых источников

"Основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", — заявил Нарышкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом глава СВР заявил, что не исключает не только дальнейших разговоров с Бернсом по телефону, но и личной встречи с директором ЦРУ. При этом уточнил, что пока что о встрече тет-а-тет договоренностей не было.

Отметим, в начале июля журналисты американского издания "The Washington Post" обнародовали информацию о том, что до конца года Украина планирует начать мирные переговоры с Россией, сразу же после проведения успешного контрнаступления и освобождения значительных оккупированных территорий. Об этом плане издание рассказало, ссылаясь на свои источники, в частности на информацию, полученную после визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев.

Тогда же журналисты "Reuters" сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс по спецсвязи связывался лично с Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до Кремля позицию о том, что Вашингтон не стоит за мятежом ЧВК "Вагнера".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Чехии Петр Павел во время дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что "окно возможностей" на фронте у ВСУ есть до конца года. Потом придет время переговоров. Ранее президент Владимир Зеленский назвал логичными предположения (были высказаны в статье The Washington Post о секретном визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне в Украину), что Москве придется искать диалог с Киевом, когда украинские войска будут на админгранице с оккупированным Крымом. Как оцениваете подобные заявления – и переговорные перспективы Украины и России к концу этого года? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



