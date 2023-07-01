СМИ узнали причину срочного звонка главы ЦРУ в Кремль

Директор ЦРУ Уильям Бернс по спецсвязи связывался лично с начальником ГРУ РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до Кремля позицию о том, что Вашингтон не стоит за мятежом ЧВК "Вагнера". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото из открытых источников

Издание отмечает, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным состоялся на этой неделе и стал первым контактом на самом высоком уровне между странами после попытки мятежа в Российской Федерации.

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Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин стал "абсолютно" ослабленным после попытки мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Отметим, после ударов по тыловым лагерям "вагнеровцев" главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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