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СМИ узнали причину срочного звонка главы ЦРУ в Кремль

По информации Reuters, глава ЦРУ звонил в Кремль, чтобы заверить, что США не причастны к мятежу Пригожина

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Директор ЦРУ Уильям Бернс по спецсвязи связывался лично с начальником ГРУ РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до Кремля позицию о том, что Вашингтон не стоит за мятежом ЧВК "Вагнера". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

СМИ узнали причину срочного звонка главы ЦРУ в Кремль

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото из открытых источников

Издание отмечает, телефонный разговор Бернса с Нарышкиным состоялся на этой неделе и стал первым контактом на самом высоком уровне между странами после попытки мятежа в Российской Федерации.                                             


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Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин стал "абсолютно" ослабленным после попытки мятежа предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Отметим, после ударов по тыловым лагерям "вагнеровцев" главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит в России после бунта Пригожина – почему времени у российского диктатора Владимира Путина теперь не так много.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Вагнера" больше не будет в Украине: Кирилл Буданов сделал заявление.




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Источник: https://www.reuters.com/world/cia-director-called-kremlin-assure-us-had-no-role-aborted-mutiny-us-newspapers-2023-06-30/
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