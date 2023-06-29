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«Вагнера» больше не будет в Украине: Буданов сделал заявление

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что после мятежа "Вагнер" больше не будет воевать в Украине

сегодня, 15:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Одним из последствий мятежа "вагнеровцев" в РФ есть то, что наемников Евгения Пригожина Кремль больше не будет отправлять на войну в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

«Вагнера» больше не будет в Украине: Буданов сделал заявление

Кирилл Буданов. Фото: УП

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще — ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", – рассказал Кирилл Буданов.


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Отметим, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что именно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко больше всего обрадовался ситуации, которая сегодня складывается в России после мятежа Пригожина. Лукашенко пытается извлечь из нее максимальные выгоды для своего режима. 

Читайте также на портале "Комментарии" — представители Института изучения войны (ISW) считают, что игра Путина, Лукашенко и Пригожина после мятежа вагнеровцев еще не завершена и будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прогнозирует новые бунты в РФ, а российский военный преступник, блогер, руководитель "Клуба рассерженных патриотов" Игорь Гиркин-Стрелков переживает, что белорусская база вагнеровцев теперь ближе к Москве, чем их бывшие полевые лагеря. Как оцениваете данные прогнозы и заявления? Что можно сказать о реакции Кремля и не только на пригожинский бунт на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/29/7409099/
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