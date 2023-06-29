В ГУР рассказали, кто из союзников Путина потешается от ситуации в РФ после мятежа Пригожина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лишь радуется от ситуации, которая сегодня складывается в России после мятежа Пригожина. Лукашенко пытается извлечь из нее максимальные выгоды для своего режима. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 каналу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Мятеж в России. Фото из открытых источников

Представитель ГУР назвал "переезд" ЧВК "Вагнер" в Беларусь своеобразной "игрой", которую затеял белорусский диктатор.

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"Это такая игра. Лукашенко неоднократно получал какие-то бонусы от очередных российских кризисов. Мы можем вспомнить и о белорусских шпротах, белорусских креветках и многих других вещах. Ну вот сейчас – очередная порция белорусских креветок, только уже в виде ЧВК", – заявил Андрей Юсов.

По его мнению, "белорусская прописка" ЧВК "Вагнер" будет мало влиять на фактический ход дел.

Отметим, пригожинский однодневный бунт и его вероятные последствия остается топ-темой. О чем говорят заявления самопровозглашенного президента Беларуси по этому поводу? Почему Александр Лукашенко позволяет себе такого рода откровения, выставляя себя спасителем России, а также жестко критикуя путинское окружение? Действительно ли он готов пригреть в Беларуси, как это было заявлено, вагнеровцев, чуть не снесших путинский режим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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