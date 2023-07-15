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Удары по территории России: Залужный сделал заявление, которое может не понравиться Западу

Валерий Залужный заявил, что украинцы будут убивать врага на его территории, но собственным оружием

сегодня, 07:47 comments2214
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что, когда идет война и враг пытается тебя убить, то не может быть запретов относительно того, чтобы наносить удары по вражеской территории. Именно поэтому украинские войска будут бить по России, не оглядываясь ни на какие предупреждения. При этом главком уточнил, что удары эти будут наноситься украинским оружием, которого у Киева предостаточно. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Валерий Залужный сделал в интервью рейтинговому изданию "Washington Post".

Удары по территории России: Залужный сделал заявление, которое может не понравиться Западу

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Валерий Залужный признал, что между Украиной и западными партнерами существует ряд договорённостей об использовании оружия, которое получает Киев. Также Запад намеренно не передает Украине такое необходимое вооружение, как дальнобойные ракеты, авиацию, опасаясь ударов по территории страны-агрессора. Тем не менее, время от времени Украина сама наносит удары по территории РФ, но только тем оружием, которое есть в арсенале ВСУ.


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"Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не разрешено там делать. Почему? Потому что (Ред. – президент России Владимир) Путин... применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно...", – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ предупредил, что никакие сдержки на него не могут подействовать, он и дальше будет отдавать приказы убивать врага на его территории ровно столько, сколько это будет необходимо.

Читайте также на портале "Комментарии" — Валерий Залужный рассказал, почему предупреждение некоторых союзников не подействуют, и украинская армия все равно будет воевать за Крым.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/14/ukraine-military-valery-zaluzhny-russia/?fbclid=IwAR2FavxFD8IvdzzFdGJTG9sEpotZyGNEtxgtjen9nZIcGVjcy5I_fkD4t_M
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 07:15

Шоу радянського солдафона червоноармійця немає нічого спільного з реальністю. Весь його багаторічний прогрес - це лише звернення до юдейського Бога щоб той дарував їм не розум а перемогу. Юдейський Бог навіть своїм не дарував перемогу коли вони захоплені коштовності привласнювали собі ані віддавали Богу. Згадати біблійні історії коли вони повертались у землю обетованну. Так і ці, розкрадаючи Україну сподіваються на перемогу.


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