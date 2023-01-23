О чем говорит предупреждение генерала Милли – как война в Украине может развиваться дальше

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Кравцев Сергей
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предположил, что украинцам будет сложно изгнать россиян в 2023-м, поэтому, вероятно, война не закончится в этом году. В Офисе президента Украины убеждены, что войну можно закончить в этом году, но нам нужно больше оружия. Тем временем в Москве истерика из-за даже тех объемов вооружения, что мы получаем. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уверяет, что решения Вашингтона и Брюсселя о новых поставках вооружения Украине "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям" на территории нашей страны. Эксперты проанализировали эти заявления специально для издания "Комментарии", спрогнозировав, как российско-украинское противостояние может развиваться дальше.
Марк Милли. Фото: из открытых источников
По мнению кандидата политических наук, эксперта-международника Евгении Габер, все заявления и события, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, на Западе, в РФ, говорят о том, что в войне наступает решающий этап. И, как утверждают многие военные аналитики, конец зимы-начало весны будет именно таким важным, а то и переломным моментом.
По ее словам, именно поэтому на прошедшей 20 января встрече в формате "Рамштайн", министр обороны Резников говорил о конкретных – практических и тактических шагах, которые нам нужны уже сейчас. А президент Зеленский в своем видеообращении очертил стратегические планы – на перспективу. Подчеркивая, что нам нужны будут и ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности), и самолеты F-16, и еще больше танков (с поставками которых немцы пока так и не могут определиться).
При этом, акцентирует она, время тоже играет свою роль. Украине тяжело, ведь полномасштабная война идет на нашей территории уже почти 11 месяцев. Разрушения – громадные, количество жертв – огромно, продолжаются массированные ракетные атаки на нашу энергетическую систему.
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (в 2015-2016 гг), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:
И нам, акцентирует эксперт, надо настраиваться именно на продолжительность этого кровавого противостояния с Россией. Отчетливо понимаю, что не мы начали, но нам закачивать эту войну. На своих условиях.
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