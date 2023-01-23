О чем говорит предупреждение генерала Милли – как война в Украине может развиваться дальше

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предположил, что украинцам будет сложно изгнать россиян в 2023-м, поэтому, вероятно, война не закончится в этом году. В Офисе президента Украины убеждены, что войну можно закончить в этом году, но нам нужно больше оружия. Тем временем в Москве истерика из-за даже тех объемов вооружения, что мы получаем. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уверяет, что решения Вашингтона и Брюсселя о новых поставках вооружения Украине "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям" на территории нашей страны. Эксперты проанализировали эти заявления специально для издания "Комментарии", спрогнозировав, как российско-украинское противостояние может развиваться дальше.

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Победить нам в этой войне – реально, именно поэтому в России происходит то, что происходит

По мнению кандидата политических наук, эксперта-международника Евгении Габер, все заявления и события, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, на Западе, в РФ, говорят о том, что в войне наступает решающий этап. И, как утверждают многие военные аналитики, конец зимы-начало весны будет именно таким важным, а то и переломным моментом.

"Украина с одной стороны должна будет удерживать линию фронта, причем по всему периметру (от Беларуси, всю восточную границу и юг), с другой — планировать масштабное контрнаступление. Безусловно, нам необходимо увеличение поставок вооружений, причем дальнего радиуса действия, РСЗО. Необходимы также боевые машины пехоты, танки, укрепление береговой обороны, больше систем ПВО и ПРО. Чтобы победить, Украине не нужно чудо. Необходимо просто увеличить количество и качество поставляемых союзниками вооружений", – акцентирует Евгения Габер.

По ее словам, именно поэтому на прошедшей 20 января встрече в формате "Рамштайн", министр обороны Резников говорил о конкретных – практических и тактических шагах, которые нам нужны уже сейчас. А президент Зеленский в своем видеообращении очертил стратегические планы – на перспективу. Подчеркивая, что нам нужны будут и ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности), и самолеты F-16, и еще больше танков (с поставками которых немцы пока так и не могут определиться).

"Победить нам в этой войне – реально. Именно поэтому в России происходит то, что происходит. Включая истерику по поводу, как нам кажется, недостаточно больших объемов военной помощи, решение о которых было принято на "Рамштайне". В стране-агрессоре понимают, что чем дальше, тем ей будет тяжелее. И варианты, когда можно просто завалить Украину количеством мобилизованных, а также завербованных ЧВК "Вагнер" уголовников уже не помогут. Со стороны РФ – количество, со стороны Украины – качество (современное вооружение НАТО), которое является решающим фактором в войне ХХІ века", – поясняет эксперт.

При этом, акцентирует она, время тоже играет свою роль. Украине тяжело, ведь полномасштабная война идет на нашей территории уже почти 11 месяцев. Разрушения – громадные, количество жертв – огромно, продолжаются массированные ракетные атаки на нашу энергетическую систему.

Но нам придется бороться и с этим, – подчеркивает Евгения Габер. – Так что с верой в победу входим в сложный, но во многом решающий период". "Общество морально устало. Да, мы не собираемся сдаваться, но и демонстрировать стойкость всё тяжелее. Особенно на фоне неких внутренних дрязг и скандалов, которые видим в последнее время

Полномасштабная война будет продолжаться два-три года, в лучшем случае

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (в 2015-2016 гг), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Комментировать московские тезисы – бессмысленно. Они неизменны, логики в них нет. Куда интереснее заявление генерал Милли, который является профессионалом своего дела, при этом не является политиком. Для меня личного ничего удивительного в его заявлении о том, что война вряд ли окончится в этом году, нет. Несмотря на всю обрушившуюся на меня критику, я еще в марте прошлого года сказал, в противовес Арестовичу и Ко, что полномасштабная война будет продолжаться два-три года. В лучшем случае".

И нам, акцентирует эксперт, надо настраиваться именно на продолжительность этого кровавого противостояния с Россией. Отчетливо понимаю, что не мы начали, но нам закачивать эту войну. На своих условиях.

"Я удовлетворен таким заявлением Милли. Потому что впервые нечто подобное прозвучало из уст военачальника такого уровня. При этом я не вижу оснований для панических или упаднических настроений в украинском обществе, – уверяет Георгий Тука. – Всегда был сторонником того, чтобы с людьми разговаривать честно, готовя их к грядущим испытаниям, а не давать пустые обещания, ложные надежды, которые нереально оправдать".

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