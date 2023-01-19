Несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 на встречи в Рамштайне

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал, что несколько союзников Украины на встрече в Рамштайне объявят об отправке танков Leopard 2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

инистр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Фото из открытых источников

20 января на американской авиабазе Рамштайн пройдет очередная встреча контактной группы министров обороны. Как ожидается, союзники обсудят необходимость новой военной помощи для Украины и объявят об отправке танков. О необходимости танков для Украины заявил Владимир Зеленский, его советники и экспрезидент Украины. Все украинские политики признают, что западные танки помогут поскорее остановить российскую агрессию и помочь завершить войну.

Несмотря на заявления украинских и западных политиков, главный производитель танков Leopard 2 – Германия не дает разрешение на реэкспорт танков и сама не готова отправить их в Украину. Шольц ставит условие, что отправку такой техники следует согласовывать с союзниками, прежде всего с США.

Хотя Шольц заявляет, что пока не готов отправить танки в Украину, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал, что на встрече в Рамштайне будет объявлено о поставках танков.

"Некоторые из стран обязательно пришлют в Украину танки "Леопард", это точно", — заявил Арвидас Анушаускас.

По словам министра обороны Литвы, количество танков, которое обещают прислать достигать сотен единиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о бизнесмене, предупредившем о российском нападении, однако через несколько дней его убили спецслужбы Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия критикует британцев, ведь те давят на Берлин, требуя дать разрешение на поставку танков в Украину.

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