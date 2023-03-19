Могут ли возобновиться переговоры Украины и РФ после заявления Кремля – каким боком здесь Китай

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ее страна готова к мирным переговорам с Украиной. И в очередной раз очертила невыполнимые условия в виде нейтрального статуса Украины, признания оккупации россиянами Крыма и четырех областей, "демилитаризация" и "денацификация", безъядерный статус, соблюдение прав русскоязычных и этнических меньшинств. Может ли позиция Кремля измениться после грядущего визита китайского лидера? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Главное, от чего зависит возможность мирных переговоров – не китайские планы, а готовность Украины идти на такие переговоры

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сложно сказать, как изменится (и изменится ли) позиция Кремля после приезда Си Цзиньпина. Равно как то, на чём он будет настаивать. Официальная позиция КНР – соблюдение территориальной целостности в принципе (в том числе Украины). Но это – Китай, у него имеются свои национальные интересы, в том числе в ракурсе противостояния с Западом".

При этом, отмечает эксперт, надо понимать, что именно Китай – один из наибольших бенефициаров (выгодополучателей) от российско-украинской войны.

"Чем слабее будет РФ (и из-за поражений в Украине, и из-за санкций), тем дешевле КНР сможет покупать у нее нефть и газ, тем больше наводнять ее рынок своими товарами (потому что Запад оттуда ушел)", – поясняет Татьяна Попова.

По ее мнению, главное, от чего зависит возможность мирных переговоров – не китайские или чьи-то еще планы, а готовность Украины идти на такие переговоры.

"А условия, о которых заявляет та же Захарова, абсолютно неприемлемы для нашей страны. Включая признание оккупации россиянами Крыма и четырех областей (ни одну из которых они, по факту, не контролируют). И тут даже те или иные заявления Китая никак не повлияют на настроенность ВСУ освободить все наши территории в международно признанных границах", – констатирует эксперт.

Единственной предпосылкой для переговоров может быть полный вывод войск со всей территории Украины, включая Крым

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова акцентирует, что к неадекватным заявлениям России, похоже, уже привык весь мир. И относится к ним куда спокойнее, нежели ранее.

все требования к Украине от его прислужников, выглядят еще смешнее", – уверяет эксперт. "После объявления международного ордера на арест преступника Путина

Она акцентирует, что единственной предпосылкой для переговоров может быть полный вывод войск со всей территории Украины, включая Крым. И переговоры эти будут об условиях капитуляции, выплате репараций, а также денацификация и разоружение России, отмечает Татьяна Лупова.

"Китай, вероятно, хочет закрепить свою позицию на мировой арене, потому что место российского диктатора на ней освободилось. И не в интересах китайского лидера возвращать Путина на этот уровень, – считает эксперт. – Каким будет результат переговоров КНР и РФ, мы вскоре увидим. Думаю, господин Си понимает, что едет встречаться не просто с руководителем соседнего государства, а теперь уже с официальным преступником, на которого есть ордер от Международного уголовного суда. Кстати, до Путина из действующих лидеров МУС выдвигал обвинения лишь против президента Судана Омара аль-Башира (арестован) и правителя Ливии Муаммара Каддафи (убит). Так что если Россия рассматривает китайский визит как руку помощи, то могут очень ошибаться. Не исключено, что Си Цзиньпин просто попытается оценить, что ликвидного останется на будущих руинах российской империи – и что из этого может потребоваться Китаю".

Ничего нового от Кремля мы не услышали

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько считает, что риторика россиян в целом преследует одну и ту же цель. А именно – так или иначе добиться демонтажа Украинской государственности.

"Это всё – очень неудачная имитация готовности к переговорам, – подчеркивает он. – "Демилитаризация" – это значит обезоружить Украину, чтобы было легче ее оккупировать. "Денацификация" – преследование всех тех, кто отстаивает существование нашего государства".

Так что ничего нового мы не услышали, заключает Александр Солонько.

Читайте также на портале "Комментарии" — с чем связано появление Путина в Крыму и Мариуполе – что хотел показать Кремль.



