В России заявили, что готовы к мирным переговорам и назвали условия

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что ее страна готова к мирным переговорам с Украиной, однако отвергла план Зеленского. Захарова же назвала условия России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва остается открытой для мирных переговоров с Украиной. Но представитель МИД назвала мирный план предложенный президентом Украины "перечнем ультиматумов в Россию", которые по ее словам оторваны от реальности.

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"Мы неоднократно заявляли, что открыты для действительно серьезных предложений Запада и Украины по поиску политико-дипломатического разрешения кризиса, но мы не согласимся на язык ультиматумов", — сказала российский дипломат.

Далее Захарова начала повторять ранее озвученные президентом РФ условия мира. Кремль требует от западных союзников прекратить поставки оружия, а от Украины прекратить военные действия. Также представитель МИД заявила, что Украина должна восстановить свой нейтральный устав и согласиться на новые реалии. Под реалиями Мария Захарова имела в виду смириться с оккупированными территориями на востоке и юге Украины. В конце выступления россиянка повторила пропагандистские тезисы о денацификации и демилитаризации Украины.

"Кроме того, должна состояться демилитаризация и денацификация Украины, устранить все угрозы, исходящие из ее территории и гарантировать ее безъядерный статус вместе с соблюдением прав русскоязычных и этнических меньшинств", — сказала Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобные заявления о мирных переговорах озвучивал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также "Комментарии" писал, что украинская разведка рассказала о важной спецоперации, без которой Россия могла бы уничтожить Украину.