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В России заявили, что готовы к мирным переговорам и назвали условия

Мария Захарова озвучила официальную позицию Кремля о готовности к мирным переговорам, однако с учетом условий Российской Федерации.

сегодня, 17:55 comments8389
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Автор:

Slava Kot

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что ее страна готова к мирным переговорам с Украиной, однако отвергла план Зеленского. Захарова же назвала условия России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

В России заявили, что готовы к мирным переговорам и назвали условия

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва остается открытой для мирных переговоров с Украиной. Но представитель МИД назвала мирный план предложенный президентом Украины "перечнем ультиматумов в Россию", которые по ее словам оторваны от реальности.


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"Мы неоднократно заявляли, что открыты для действительно серьезных предложений Запада и Украины по поиску политико-дипломатического разрешения кризиса, но мы не согласимся на язык ультиматумов", — сказала российский дипломат.

Далее Захарова начала повторять ранее озвученные президентом РФ условия мира. Кремль требует от западных союзников прекратить поставки оружия, а от Украины прекратить военные действия. Также представитель МИД заявила, что Украина должна восстановить свой нейтральный устав и согласиться на новые реалии. Под реалиями Мария Захарова имела в виду смириться с оккупированными территориями на востоке и юге Украины. В конце выступления россиянка повторила пропагандистские тезисы о денацификации и демилитаризации Украины.

"Кроме того, должна состояться демилитаризация и денацификация Украины, устранить все угрозы, исходящие из ее территории и гарантировать ее безъядерный статус вместе с соблюдением прав русскоязычных и этнических меньшинств", — сказала Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобные заявления о мирных переговорах озвучивал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также "Комментарии" писал, что украинская разведка рассказала о важной спецоперации, без которой Россия могла бы уничтожить Украину.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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