Почему Китаю выгодна война в Украине – какой мир путем переговоров могут навязать Украине

В ходе встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко, который совершал трехдневный визит в Китайскую Народную Республику (КНР), китайский лидер Си Цзиньпин высказал главную позицию страны по поводу войны в Украине. Суть – Киеву и Москве надо договариваться как можно скорее, а всему миру – выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности. В свою очередь, Офис президента Украины дает понять, что не пойдет на затягивание конфликта (на что рассчитывает путин), не согласится на "мирные планы" без вывода оккупационных войск с наших территорий. Как ситуация вокруг переговорного кейса может развиваться дальше? Какие видятся риски и перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Не нужно питать иллюзий на счет того, что Китай может способствовать восстановлению справедливого мира в Украине

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поясняет:

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"Позиция Пекина – декларативная и пророссийская. Она и не может быть иной, поскольку Китай противостоит США, а США являются главным партнером Киева. Проигрыш Путина Украине будет поражением всего Антизападного и антиамериканского лагеря, лидером которого является Китай. Поэтому единственно возможная позитивная для нас позиция КНР – это нейтралитет. Собственно на это и направлены основные дипломатические усилия – как Киева, так и Западных столиц".

Не нужно питать иллюзий на счет того, что Китай может способствовать восстановлению справедливого мира в Украине, призывает эксперт. Наоборот, акцентирует он, Китаю выгодна эта война. И с точки зрения ослабления ресурсов Запада (в первую очередь – военных), и для ослабления регионального постсоветского влияния Москвы.

"Тот же Казахстан, страны Средней Азии уже фактически крутятся в орбите КНР, а не РФ. И это не просто расширение зоны влияния… Поэтому Китай заинтересован в затягивания этой войны. Поэтому он так часто говорит о переговорах Киева с Москвой и некоем "мирном урегулировании", при этом, даже не употребляя слово "война". Но в этом есть и плюс для украинцев. Поскольку Китай не помогает нам – у нас нет зависимости от этой поддержки, соответственно, он и не может влиять на нашу позицию относительно переговоров. В отличие от Запада, – отмечает Сергей Гармаш. – Вот здесь не всё однозначно. Французский президент Макрон в Мюнхене открытым текстом сказал, что они (читай – Париж и Берлин) заинтересованы в контрнаступлении Украины, чтоб она обеспечила себе лучшие переговорные позиции с Москвой. Переговорные позиции! А теперь вопрос – нам дают немецкие танки, а мы производим хотя бы гусеницы для них? Нет! То есть, то, что нам дают – это не только оружие для нашей победы, это и инструмент для Берлина и Парижа нажать в нужный для них момент на кнопку "стоп". И вот с ними нам уже придется считаться, потому что мы зависимы".

В Берлине и Париже, продолжает эксперт, открыто говорят о нежелательности смены путинского режима. В то же время, отмечает он, руководство ведущих стран ЕС прекрасно понимает, что освобождение Украиной всей своей территории, включая "сакральный" Крым, приведет к падению путина.

"Значит их цель, в любом случае, – не просто мир в Украине, а компромиссный мир, – поясняет Сергей Гармаш. – То есть, такой мир, который позволит сохранить путину лицо. А это означает переговоры и какие-то уступки, типа совместной юрисдикции, референдумов на ныне оккупированных территориях или прочих мин замедленного действия. В реальность другого мира в Берлине и Париже просто не верят. Опять же – хотя бы потому, что на стороне России, де-факто, Китай. И я уверен, что в ходе предстоящего визита Макрона в Пекин, украинско-российский вопрос будет в числе основных".

Поэтому, констатирует эксперт, если мы хотим победы, а не компромиссного "мира" с путиным, то нам нужно автономизировать свою военную инфраструктуру, уменьшать логистическую зависимость от Запада. А поскольку этого до сих пор не наблюдается, то вариант "компромиссного мира", к сожалению, очень даже возможен. Собственно, на сегодня этот вариант является наиболее вероятным, считает Сергей Гармаш.

Китаю пока выгодна эта война

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что Беларусь идет по пути Казахстана, который в условиях ослабления РФ стремительно дрейфнул в орбиту КНР.

"Лукашенко нужны патронажные гарантии удержания у власти в случае, если сюзеренная власть путина в соседней России падет. Китай подходит по экономическим и политическим причинам идеальней всего, учитывая тот факт, что за последнее десятилетие китайские инвестиции и кредиты для Беларуси стали частыми и объемными. Дополнительно это позволило бы сдержать более глубокие интеграционные намерения РФ, которые она вынашивает в отношении Беларуси в качестве компенсации за провал войны в Украине, – поясняет эксперт. – Что касается Украины, то попытки Китая встроиться в пока еще отсутствующий переговорный диалог по прекращению российско-украинской войны говорят скорее о желании обозначить свой геополитический вес, нежели о реальном желании свернуть конфликт. У второй экономики мира не может не быть своего особого видения войны, а находиться в политической тени позиции РФ означало разделить провал военной авантюры путина".

Однако, продолжает Олег Постеранк, Китаю пока выгодна эта война. Но до определенного момента – до полного фиаско путина. В противном случае, поясняет политтехнолог, это будет означать полное торжество евроатлантического Запада и оперативный переход к тайваньскому вопросу.

"Подход КНР к теме территориальной целостности Украины на самом деле также пока чисто формальный, – уверен эксперт. – Запад, конечно, понимает, что "второй полюс" мира может сейчас перетянуть тренд мирной инициативы на себя, показав свое как бы моральное преимущество благодаря риторике о поиске компромисса в надежде расширения влияния на позицию глобального Юга. В это ситуации Китай удачно зеркалит свою мирную инициативу на фоне как бы "агрессивного" Запада, желающего вести войну до момента восстановления справедливости. Но помимо личных империалистических целей данная мирная инициатива ничего не имеет".

По мнению Олега Постернака, "полуфабрикатные" и конъюнктурные мирные инициативы очень удачно перекрывает рамочная резолюция ООН от 23 февраля, поддержанная 141 странами, в значительной мере имплементирующая формулу мира Зеленского, призывающая к миру на принципах Устава ООН. Резолюция, напоминает эксперт, сосредоточена на главном – требовании к РФ немедленно вывести свои войска из Украины.

"При голосовании Китай, Индия, Иран, Казахстан и некоторые другие страны воздержались, – подчеркивает Олег Постернак. – Это говорит не столько о попытке подыграть РФ, сколько о желании продемонстрировать западной коалиции свой особый геополитический статус. Основные дипломатические усилия Украины и Запада должны быть сейчас брошены как раз на работу с этими странами. Во многом, саммит министров иностранных дел G20 может стать попыткой найти совместную позицию".

Все эти "мирные" планы на самом деле существуют лишь для того, чтобы у России было время собраться с силами

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Все прекрасно понимают, что путину нужна хоть какая-нибудь победа. И ему очень хочется ее зафиксировать. Следовательно, все эти "мирные" планы и попытки установить демаркационные линии по территории Украины, на самом деле существуют лишь для того, чтобы у России было время собраться с силами, закупить вооружение и продолжить наступление. Вторая чеченская война тому яркий пример".

Поэтому до вывода всех российских войск со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым, никаких переговоров быть не может, уверена эксперт.

"Только так: прекращение военных действий, белое знамя, вывод войск, признание вины, признание репараций, трибунал в Гааге. А потом поговорим", – резюмирует Татьяна Лупова.

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