Чего ожидать от визита Си Цзиньпина в Москву – может ли на ситуацию повлиять решение суда Гааги

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, намеревающийся посетить Москву с 20 по 22 марта, может во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным обсудить схемы уклонения страны-агрессора от международных санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW), где также отмечается, что Си постарается позиционировать Китай как беспристрастного стороннего посредника в переговорах между Россией и Украиной. Каковы ожидания от этой встречи? Может ли на ситуации отразиться ордер, выданный 17 марта Международным уголовным судом (МУС), на арест Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Нет сомнений, что Китай попытается войти в данный, как он называет, "конфликт", со своей позицией

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич уверен, что контуры визита не изменятся.

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"У КНР есть свои темы для обсуждения с РФ. Причем, они касаются, прежде всего, китайских интересов. Во-первых, это позиционирование в ракурсе противостояния КНР-США. Во-вторых, формирование китайской зоны влияния. В-третьих, привязка российской экономики к китайской. Тут есть обоюдные интересы и Пекина, и Москвы", – подчеркивает эксперт.

И, наконец, продолжает он, если мы говорим о российско-украинской войне, Китай активизировался после февральской публикации своей позиции. Вероятнее всего, отмечает Игорь Тышкевич, были проведены консультации в европейских государствах. Плюс – анонсирован звонок президенту Украины.

"Нет сомнений, что Китай, так или иначе, попытается войти в данный, как он называет, "конфликт", со своей позицией, – прогнозирует эксперт. – В качестве одного из игроков, который будет пытаться формировать контуры будущего мира".

Игорь Тышкевич не ожидает каких-либо серьезных прорывов после встречи в Москве. А ордер МУС, по его мнению, никак не повлияет на визит китайского лидера в РФ.

"Да, это решение Гааги увеличило токсичность Путина, еще больше ослабило позиции России. Но последнее Китаю выгодно, – поясняет эксперт. – Если посмотреть на зоны конфликта, КНР ничто не помешало входить в африканские государства, находящиеся в состоянии гражданской войны. Как и принимать рекордную по объемам программу по модернизации иранской экономики. Как и войти в Афганистан после выхода оттуда западной коалиции – и усилить свое влияние там с приходом к власти талибов. И почему же ордер Международного уголовного суда, который Китай не признаёт в принципе, должен как-то помешать ему решать свои вопросы с Россией? Тем более, когда позиции ее руководства стали еще слабее. КНР это точно использует в свою пользу, в том числе во время встреч с Путиным".

Искать "золотую середину" Пекин будет во время очных переговоров с Москвой и телефонных – с Киевом

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

И это – неприятный для Путина сигнал. Дающий понять, что ему придется отказаться, по крайней мере, от части своих имперских амбиций. При этом, КНР не выгодно катастрофическое поражение России, с полным развалом ее режима, который давно стал более восточным (авторитарным), перестав даже маскироваться под западный (демократический)". "Китай, который старался максимально отстраниться от российско-украинской войны, представил в феврале свой вариант мирного плана

Крушение путинского режима может запустить процесс демократизации РФ. И не только ее, отмечает политолог. С созданием прозападных правительств, враждебно настроенных уже по отношению к КНР.

"А получить в виде той же огромной РФ прозападное государство Китаю точно не хотелось бы. Потому он будет пытаться спасти нынешнюю российскую власть. Это не обязательно означает оставление у руля Путина. Но точно – сохранение той же системы координат, – считает Максим Джигун. – Кроме того, КНР хочет максимум поиметь с России – как с рынка сбыта для своей продукции, как с ресурсной страны. Но я не думаю, что Пекин решится поставлять РФ вооружения, боеприпасы, иначе потеряет куда более важные для себя рынки сбыта США и Европы".

По мнению эксперта, Си Цзиньпин отлично понимает, что в этой войне Россия не победит. Потому Китай и презентовал свой мирный план. С одной стороны, делающий акценты на важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности. С другой – имеющий спорный пункт о необходимости скорейших переговоров.

"Искать "золотую середину", похоже, Пекин и будет во время очных переговоров с Москвой и телефонных – с Киевом", – прогнозирует Максим Джигун.

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