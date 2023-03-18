У США назвали настоящую цель визита Си Цзиньпина к Путину

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Кравцев Сергей
Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве может обсудить схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Также председатель КНР во время визита в столицу РФ с 20 по 22 марта, вероятно, поднимет тему заинтересованности Пекина в посредничестве в переговорном урегулировании войны в Украине, отмечают аналитики.
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В Кремле заявляют, что Путин и Си планируют подписать неуказанные двусторонние документы и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства РФ и Китая.
Эксперты считают, что Си Цзиньпин, вероятно, планирует обсудить схемы обхода санкций с Путиным и российскими официальными лицами, чтобы поддержать продажу и поставку в РФ китайского оборудования.
Ранее в ISW озвучивали оценку, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и китайский лидер подписали 1 марта пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу российских санкций за счет направления китайских товаров через Беларусь.
24 февраля Китай обнародовал "обширный план мирного урегулирования" войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. По мнению экспертов, Си может попытаться превратить свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в более крупные усилия по посредничеству в этой войне.
Также в отчете говорится, что Лукашенко подтвердил, что белорусская промышленность поставляет в Россию электронные компоненты, что потенциально подтверждает предварительные оценки ISW о том, что Беларусь может помочь РФ избежать западных санкций.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана".
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