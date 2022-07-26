Могут ли после «зернового соглашения» возобновиться переговоры о мире: эксперты дали ответ

Соглашение по экспорту зерна, заключенное 22 июля в Стамбуле между Украиной, россией, Турцией и представителями ООН, может привести к возобновлению переговоров о прекращении огня между Киевом и Москвой, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Согласны ли с таким утверждением (да/нет — и почему)? При каких условиях может появиться почва для мирных соглашений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Никаких оснований для переговоров о перемирии или тем более заключения мирного соглашения нет

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

менее чем через сутки, после их достижения, — тому подтверждение. И дело не только в самом обстреле, а в том, что россияне сначала отрицали свою причастность вообще, а затем, устами геббельса 2.0 лаврова заявили, что эти "пшеничные договоренности" никоим образом не мешают продолжать так называемую "спецоперацию", в том числе бить по "военным объектам в Одессе". При этом ни о каком доверии между Украиной и нацистской россией не может быть и речи", – подчеркивает эксперт. "Сами "пшеничные договоренности" имеют немного шансов на реализацию, хотя бы частичную. Факт ракетных обстрелов россиянами одесского порта

Кроме того, продолжает он, министр юстиции Украины – Малюска – заявил вчера, что россияне занимают "специфическую" позицию по так называемому перемирию, суть которой напоминает требование полной капитуляции Украины.

в этом плане вселяет осторожный, пока оптимизм". "Так что никаких оснований для переговоров о перемирии или тем более заключения мирного соглашения нет, – уверен Вадим Трюхан. – А что касается освобождения военнопленных или обменов ими, то они, как показывает практика, зависят от других факторов. В частности, от того, сколько ВСУ удается взять в плен рашистов, и каких именно. Постепенное развитие контрнаступательных действий в Херсонской области

Замораживание войны сейчас означает длительное противостояние на истощение – с неслыханными гуманитарными последствиями

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко отмечает, что на фоне зерновых соглашений лавров говорит о смене географии "спецоперации", готовится аннексия украинских территорий. Так что уместно говорить не столько о прекращении огня, сколько о деоккупации Украины.

"Замораживание войны сейчас означает длительное противостояние на истощение – с неслыханными гуманитарными последствиями, – поясняет Юлия Тищенко. – Переговоры могут быть, но лишь о справедливом мире".

При этом, напоминает аналитик, соглашения с рф априори не выполняются этой страной.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему новые заявления Лаврова не стоит воспринимать всерьез – чего добивается россия.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!