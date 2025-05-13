Переговоры с Украиной могут иметь для Путина отнюдь не мирную цель. Как утверждает российский оппозиционный аналитик Игорь Эйдман, Кремль не просто стремится избежать новых западных санкций за отказ от прекращения огня — Москва на самом деле использует дипломатические сигналы как прикрытие для подготовки нового масштабного наступления.

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Примечательно, что после старта переговоров между РФ и США в апреле, количество желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ резко возросло. В Москве зафиксирован двойной рост подачи заявлений по сравнению с предыдущими месяцами. Это свидетельствует о том, что часть россиян восприняла переговоры как признак скорого завершения войны – и решила "подработать", не рискуя реально попасть на фронт.

Эйдман сравнивает эту ситуацию с "нравственным наследием Шарикова" — желанием извлечь выгоду без ответственности. Но Кремль, по его словам, сознательно создает такую иллюзию, чтобы привлечь новых контрактников, которые потом используют в наступательных операциях.

Более того, аналитик предполагает, что на недавней встрече в Москве лидер Китая Си Цзиньпин мог дать Путину "зеленый свет" на эскалацию войны. Китаю выгодно обострение, ведь это подрывает потенциальное потепление между Россией и США и еще больше изолирует Кремль, заставляя его окончательно перейти под контроль Пекина.

В то же время, перед Путиным стоит ключевая проблема — дефицит живой силы. В прошлом году Кремлю не удалось реализовать план по набору контрактников. Полноценную мобилизацию российские власти опасаются проводить из-за социального взрыва, поэтому пытаются вывернуть ситуацию в другую сторону: использовать "мирные сигналы", чтобы собрать "пушечное мясо" под видом быстрого завершения войны.

Напомним, "Комментарии" писали, что США могут нанести мощный удар по оборонному сектору России, усилив санкционное давление и перекрыв доступ к критически важным ресурсам — в частности, танталу. Этот редкий металл является ключевым элементом производства высокотехнологичного оружия, которое Россия активно использует в войне против Украины.