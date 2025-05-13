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Кремль на грани раскола: переговоры с Путиным могут стать серьезной ловушкой для Украины

В Кремле продолжаются жаркие дискуссии между сторонниками эскалации и ищущими выход

сегодня, 11:10
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин сейчас переживает сложный период — он активно консультируется со своим ближайшим окружением по поводу дальнейшей стратегии в войне против Украины. В Кремле наблюдается внутренний раскол: одна часть его соратников склоняется к прекращению боевых действий, другая настаивает на продолжении агрессии, заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Кремль на грани раскола: переговоры с Путиным могут стать серьезной ловушкой для Украины

Фото: 24 Канал

По его мнению, Путин лично тяготеет к "ястребам" — тем, кто зарабатывает на войне и стремится к ее продолжению любой ценой. В то же время, в Кремле не все разделяют такую позицию, ведь есть понимание, что затягивание боевых действий может завершиться катастрофой для самой России.

" Путин, вероятно, находится под серьезным внутренним давлением. Он пытается найти выгодный ход — будь то новое наступление или политическую паузу, которую можно представить как "победу". Но он бодрствует спокойно, это точно"!, — отметил Огрызко.

На фоне этих колебаний особое значение приобретает инициатива проведения переговоров 15 мая в Стамбуле. Однако дипломат предостерегает: без присутствия международных посредников участие Украины в переговорах может обернуться информационным поражением. Россия воспользуется ситуацией для манипуляций, обвиняя Киев в нежелании договариваться.

По словам Огрызко, следующие несколько дней — критические: если Кремль не сделает реальных шагов к миру, это будет означать, что сценарий продолжения войны возобладал.

Напомним, "Комментарии" писали, что встреча с президентом Зеленским означала бы для Владимира Путина потерю контроля над процессом — а этого Кремль допустить не хочет, считает политолог Владимир Горбач.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/u-putina-spravdi-duzhe-vazhki-chasi-ogrizko-rozpoviv-pro-dva-tabori-v-kremli-i-vkazav-na-rizik-z-peregovorami.htm
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