Кремль на грани раскола: переговоры с Путиным могут стать серьезной ловушкой для Украины

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Клименко Елена
Российский диктатор Владимир Путин сейчас переживает сложный период — он активно консультируется со своим ближайшим окружением по поводу дальнейшей стратегии в войне против Украины. В Кремле наблюдается внутренний раскол: одна часть его соратников склоняется к прекращению боевых действий, другая настаивает на продолжении агрессии, заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
Фото: 24 Канал
По его мнению, Путин лично тяготеет к "ястребам" — тем, кто зарабатывает на войне и стремится к ее продолжению любой ценой. В то же время, в Кремле не все разделяют такую позицию, ведь есть понимание, что затягивание боевых действий может завершиться катастрофой для самой России.
На фоне этих колебаний особое значение приобретает инициатива проведения переговоров 15 мая в Стамбуле. Однако дипломат предостерегает: без присутствия международных посредников участие Украины в переговорах может обернуться информационным поражением. Россия воспользуется ситуацией для манипуляций, обвиняя Киев в нежелании договариваться.
По словам Огрызко, следующие несколько дней — критические: если Кремль не сделает реальных шагов к миру, это будет означать, что сценарий продолжения войны возобладал.
Напомним, "Комментарии" писали, что встреча с президентом Зеленским означала бы для Владимира Путина потерю контроля над процессом — а этого Кремль допустить не хочет, считает политолог Владимир Горбач.
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