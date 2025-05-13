Стали известны все территории, которые РФ в рамках «СВО» хочет захватить в течение лета

Летняя кампания россияне против Украины будет очень жаркой, считает военный обозреватель Богдан Мирошников.

Война в Украине

По его словам, задачи врага на лето вполне понятны – захватить Покровск, Константиновку и ливофланговые подходы к славяно-краматорской агломерации.

Кроме того, добавил эксперт, врага интересует Новопавловка и треугольник Филиал-Грушевское-Ялта.

"Возможно, Купянск, Орехов и Гуляйполе. Острова Херсонщины и попытка создать плацдарм на правом берегу. Расширение вклинения в Сумской области", — отметил Мирошников.

По его убеждению, россияне будут атаковать повсюду, где смогут. А где увидят перспективы – там будут усиливать давление.

"Наше войско в курсе этих планов, и наши воины будут делать все, чтобы их реализации не произошло. Мы должны сделать тыл самым крепким, каким он только может быть. Поддержка фронта с каждым месяцем становится все более критической", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Константиновское направление начало "сыпаться" быстрее, чем ожидалось, заявил военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, с юго-запада российские оккупанты уже выходят на подходы к городу. По прогнозам Мирошникова, россияне будут массово атаковать. Он прогнозирует, что атаки врага будут направлены на Константиновку, Покровск, Купянск. Также они будут направлены в сторону Оскола на Лиманском направлении, а также в сторону Дружковки из Часового Яра. Как говорит эксперт, остановить все эти планы врага могут исключительно вооруженные силы Украины.

Также "Комментарии" рассказывал , что Путин не намерен заключать мир с Украиной и планирует летнюю кампанию с наступления, чтобы захватить больше территорий.



