Стали известны все территории, которые РФ в рамках «СВО» хочет захватить в течение лета

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Ткачик Олеся
Летняя кампания россияне против Украины будет очень жаркой, считает военный обозреватель Богдан Мирошников.
Война в Украине
По его словам, задачи врага на лето вполне понятны – захватить Покровск, Константиновку и ливофланговые подходы к славяно-краматорской агломерации.
Кроме того, добавил эксперт, врага интересует Новопавловка и треугольник Филиал-Грушевское-Ялта.
По его убеждению, россияне будут атаковать повсюду, где смогут. А где увидят перспективы – там будут усиливать давление.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Константиновское направление начало "сыпаться" быстрее, чем ожидалось, заявил военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, с юго-запада российские оккупанты уже выходят на подходы к городу. По прогнозам Мирошникова, россияне будут массово атаковать. Он прогнозирует, что атаки врага будут направлены на Константиновку, Покровск, Купянск. Также они будут направлены в сторону Оскола на Лиманском направлении, а также в сторону Дружковки из Часового Яра. Как говорит эксперт, остановить все эти планы врага могут исключительно вооруженные силы Украины.
Также "Комментарии" рассказывал , что Путин не намерен заключать мир с Украиной и планирует летнюю кампанию с наступления, чтобы захватить больше территорий.
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