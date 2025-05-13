Московской церкви в Украине не поздоровится: принято срочное решение

Кабинет Министров Украины принял постановление №541 от 9 мая 2025 года, определяющее четкие признаки пропаганды "русского мира" в религиозных организациях. Этот шаг создает правовые основания для проверки деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на соответствие национальным интересам и безопасности.

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Согласно новому порядку, инициатива по рассмотрению фактов пропаганды может исходить от Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) или на основании обращений органов власти, граждан или организаций. В случае выявления признаков пропаганды ДЭСС образует специальную группу для детального рассмотрения, которая может включать представителей других государственных органов и научных учреждений.

Особое внимание уделено религиоведческим экспертизам, проводимым в течение 30 дней. В случае подтверждения фактов пропаганды, ДЭСС утверждает соответствующее заключение приказом, публикуемым на официальном сайте и направляемым религиозной организации в течение трех дней.

Признаки пропаганды "русского мира" включают: обоснование необходимости восстановления евразийского имперского пространства, представление войны как "священной", отрицание существования украинской нации и государственности, оправдание территориальных претензий России, а также пропагандирование идеи "триединой Руси".

Эти меры направлены на обеспечение национальной безопасности Украины и защиту от внешнего влияния через религиозные структуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что после начала полномасштабной войны России против Украины существенно уменьшилось количество тех, кто относит себя к прихожанам УПЦ Московского патриархата. Их доля снизилась с 13% в 2021 году до 5,5% в 2024 году.