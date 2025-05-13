Действительно Украина больше не сможет уничтожить Крымский мост: что произошло

Крымский мост остается ключевой мишенью ВСУ, ведь это незаконное сооружение продолжает использоваться врагом в полномасштабной войне против Украины. Есть ли у Украины еще возможность уничтожить Крымский мост? Когда может наступить момент нейтрализации Крымского моста? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

У россиян очень мощная ПВО

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире общенационального телемарафона рассказал, что в текущих условиях Украина не сможет уничтожить Крымский мост, даже, если получит от Германии крылатые ракеты Taurus, так как россияне слишком хорошо прикрывают его системами ПВО.

"Если бы у нас "Таурусы" были в 2022 году, когда плотность системы противовоздушной обороны в районе Керченского моста была несколько меньше, такой шанс на успех был. А сейчас настолько многоуровневая, эшелонированная система противовоздушной обороны создана там, что шансов на ее преодоление немного", — высказался Селезнев.

При этом, по словам эксперта, не является государственной тайной то, что в апреле украинские силы попытались масштабно атаковать дронами и ракетами типа ATACMS Керченский мост, но эта атака оказалась провальной.

"Еще на этапе подлета львиная доля наших средств была уничтожена. Более того, тогда была комбинированная атака – с воздуха и с воды. Так же наши (морские дроны) SeaBaby и Magura работали на этом участке украинско-российского фронта. Слишком много враг потратил ресурсов и имел немало времени, чтобы это сделать, чтобы сейчас мы имели возможность реализовать этот кейс", — сообщил Селезнев.

В то же время, он добавил, что это не означает, что Силы обороны отказываются от варианта разрушения этого моста.

Ракеты Taurus покончат с Крымским мостом

Авиационный эксперт Геннадий Хазан в эфире телемарафона высказал иное мнение. Эксперт считает, что как только Украина получит от Германии ракеты Taurus, о Крымском мосте можно будет забыть.

По словам эксперта, благодаря ракетам Taurus Украина сможет уничтожать объекты РФ, расположенные глубоко под землей. Более того, это оружие может смертельно повредить Крымский мост, а также уничтожить возможность передвижения грузов, людей, техники через него.

Эксперт обратился к находящимся в Крыму россиянам.

"Упакуйте вещи, пока можно много взять и вывезти из Крыма. Потому что никто и 20 кг на руки не будет давать", — заключил Геннадий Хазан.

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