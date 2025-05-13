Действительно Украина больше не сможет уничтожить Крымский мост: что произошло

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Кравцев Сергей
Крымский мост остается ключевой мишенью ВСУ, ведь это незаконное сооружение продолжает использоваться врагом в полномасштабной войне против Украины. Есть ли у Украины еще возможность уничтожить Крымский мост? Когда может наступить момент нейтрализации Крымского моста? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире общенационального телемарафона рассказал, что в текущих условиях Украина не сможет уничтожить Крымский мост, даже, если получит от Германии крылатые ракеты Taurus, так как россияне слишком хорошо прикрывают его системами ПВО.
При этом, по словам эксперта, не является государственной тайной то, что в апреле украинские силы попытались масштабно атаковать дронами и ракетами типа ATACMS Керченский мост, но эта атака оказалась провальной.
В то же время, он добавил, что это не означает, что Силы обороны отказываются от варианта разрушения этого моста.
Авиационный эксперт Геннадий Хазан в эфире телемарафона высказал иное мнение. Эксперт считает, что как только Украина получит от Германии ракеты Taurus, о Крымском мосте можно будет забыть.
По словам эксперта, благодаря ракетам Taurus Украина сможет уничтожать объекты РФ, расположенные глубоко под землей. Более того, это оружие может смертельно повредить Крымский мост, а также уничтожить возможность передвижения грузов, людей, техники через него.
Эксперт обратился к находящимся в Крыму россиянам.
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