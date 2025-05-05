Почему открывается "окно возможностей" для ВСУ: что ждет Крымский мост

После затянувшейся паузы мы новь услышали, что аннексированный Крым вновь находится под ударом неопознанных дронов. После чего у оккупантов настоящая паника на полуострове. За какими целями ВСУ "охотятся" в Крыму? К чему готовятся ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Крым. Фото: из открытых источников

У россиян уничтожаются комплексы ПВО, значит жди хороших новостей

Капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук в эфире общенационального телемарафона заявил, успешные удары, которые украинские защитники наносят по ПВО противника, в частности во временно оккупированном Крыму означают, что для ВСУ открывается временное "окно возможностей", которым нужно воспользоваться для атаки на важные военные объекты РФ.

"Среди экспертов, среди военных есть такая примета — если начинают в Крыму, или где-то еще у россиян уничтожаться комплексы противовоздушной обороны, удары по радиолокационным станциям — не надо считать, сколько они стоят. Потому что главное – это не их стоимость, а то, что их уничтожение создает некий коридор для наших средств поражения. Он временный, россияне притянут потом новые ЗРК и так далее на это направление. Но это будет через неделю, через две или еще через месяц", — сказал Лакийчук.

Эксперт добавил, что именно этот период становится окном возможностей для проведения основной работы ВСУ.

Павел Лакийчук пояснил, если в Крыму, где-то на побережье взрываются российские системы противовоздушной обороны, это значит, что операция началась и вскоре будут радостные для нас новости.

По его словам, на днях были удары по аэродромам противника – Саки, Бельбек, Кача, Джанкой. Лакийчук подчеркнул, что это важные цели, и речь идет не только за атаки на бомбардировщики и штурмовики противника, но и истребители, которые наносят удары по нашей ПВО и дронам, направляющимся на определенные цели в глубине вражеской территории. Это может быть логистические объекты, военно-морские базы и тому подобное.

Крымский мост – один из ключевых логистический объектов врага

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире телемарафона заявил, что ВСУ могут тонко намекать, что вновь попытаются нанести удар по Крымскому мосту, который уже давно пора уничтожить, как звено важной логистической цепи.

Эксперт высказал предположение, что украинскими воинами прощупывается то, как работает российская ПВО в направлении моста. Он не исключил возможности, что по нему будет нанесен "какой-то удар".

"Есть определенная последовательность действий. Для того, чтобы уничтожить Крымский мост, надо сначала "вскрыть" систему ПВО, заставить ее работать", — сказал Свитан.

По словам эксперта, Крымский мост – один из ключевых логистический объектов врага, без которого невозможна будет дальнейшая оккупация Украины. Следовательно, этот объект должен быть уничтожен.

Свитан подчеркнул, что оккупанты в ближайшее время не откажутся от использования Крымского моста в качестве логистического звена — "не перескочат" полностью на сухопутный коридор. Поэтому ВСУ важно выбить этот "козырь" из рук противника.

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