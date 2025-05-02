В Украине отреагировали на взрывы на аэродромах в Крыму

Взрывы на военных объектах в Крыму являются важной составляющей безопасности Украины. Страна-оккупант давно начала использовать захваченный полуостров, как военную базу. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"Россия, как и при СССР рассматривает Крым в качестве военной базы, и это прямая угроза для судоходства. Также с временно оккупированного полуострова осуществляются удары по украинским городам", — отметил глава ЦПД.

Андрей Коваленко акцентировал внимание, что демилитаризация Крыма, в частности взрывы на военных объектах, является исключительно составляющей безопасности Украины.

Отметим, в ночь на 2 мая временно оккупированный Крым находился под массированной атакой ударных беспилотников. В районе военных аэродромов были слышны сильные взрывы, также активно работала вражеская ПВО, после чего были зафиксированы кадры пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Местные жители делились информацией в пабликах о том, что атака дронов началась около полуночи и продолжается до сих пор. Мощные взрывы и очереди были слышны в районе аэропорта Симферополя, а также возле военных аэродромов "Кача" и "Бельбек" в Севастополе, в Саках, Новофедоровке, Джанкое. Очевидцы сообщали о пожарах в результате ударов БпЛА.

Кроме того, в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, российский истребитель пытался сбить беспилотники. В итоге в Саках был зафиксирован пожар в районе аэродрома, а в селе Угловое также видно пламя после работы ПВО.



