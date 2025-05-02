Крым содрогался от взрывов: где зафиксирован сильные пожары

Этой ночью временно оккупированный Крым находился под массированной атакой ударных беспилотников. В районе военных аэродромов были слышны сильные взрывы, также активно работала вражеская ПВО, после чего были зафиксированы кадры пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Крым. Фото из открытых источников

Местные жители делились информацией в пабликах о том, что атака дронов началась около полуночи и продолжается до сих пор.

Мощные взрывы и очереди были слышны в районе аэропорта Симферополя, а также возле военных аэродромов "Кача" и "Бельбек" в Севастополе, в Саках, Новофедоровке, Джанкое.

Очевидцы сообщали о пожарах в результате ударов БпЛА.

Кроме того, в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, российский истребитель пытался сбить беспилотники.

В итоге в Саках был зафиксирован пожар в районе аэродрома, а в селе Угловое также видно пламя после работы ПВО.

Так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО отражал массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе города Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

По его словам, над морем сбили более 10 БПЛА.

Кроме того, уже традиционно российские захватчики перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту.

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