РФ готовится к атаке на Крымский мост: что известно

Российская оккупационная армия получила приказ находиться в полной боевой готовности и реагировать на какие-либо угрозы в районе Крымского моста, сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Крымский мост усиленно охраняют. Фото из открытых источников

"Агент движения "Атеш" из состава 12-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВС РФ сообщает, что его подразделение, а также соседние подразделения получили приказ находиться в полной боевой готовности для реагирования на какие-либо угрозы в районе Крымского моста", — говорится в сообщении "Атеш".

Также движение "Атеш" отметило, что на фоне потенциальных угроз в российской армии было увеличено количество военных учений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев — до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. "Мы об этом знали еще полгода назад, это не скрывали в РФ. Мы даже знаем, по каким направлениям РФ планирует наступательные действия. Это Сумское, Харьковское и южное. Там, где у них получится. Я думаю, они будут пробовать давить и на Херсонщине, и на Запорожье", — сказал Алексей Гетьман.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские власти организовали сеть из по меньшей мере 29 тюрем, где гражданские и военные из Украины подвергаются систематическим пыткам. Собранные за полгода материалы указывают на то, что применение пыток используется для получения ложных признаний, а сама система, вероятно, создана и поддерживается с участием высшего руководства РФ. Согласно данным The Guardian, 18 застенков расположены на территории России, еще 11 — на оккупированных регионах Украины.