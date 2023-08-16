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Маляр рассказала о значительных успехах ВСУ: освободили населенный пункт

Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские силы освободили поселок Урожайное, Донецкой области. По словам Маляр, украинские бойцы продолжают наступать на позиции оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Ганны Маляр.

Маляр рассказала о значительных успехах ВСУ: освободили населенный пункт

Заместитель министра обороны Ганна Маляр. Фото из открытых источников

В конце июля украинские бойцы освободили соседнее у Урожайного поселок Старомайорское. Российские оккупанты в соцсетях постоянно жаловались на работу украинской артиллерии и дронов по их позициям. Россияне утверждали, что покидают село Урожайное из-за невозможности там вести боевые действия.


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Несколько после этого Маляр информировала, что в этом направлении проходят "определенные успехи", а 16 августа официально сообщила об освобождении Урожайного.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — написала заместитель министра обороны.

Напомним, что освобождение Старомайорского и Урожайного происходит в направлении Мариуполя и Бердянска. Аналитики объясняют, что таким образом Украина получила тактическое преимущество российским силам и планируют выйти к Азовскому морю, чтобы отрезать Крым от сухопутного коридора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-премьер-министр Украины Ирины Верещук объяснила, каким будет путь Украины к победе и почему война не закончится в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали об украинском военном обозревателе Олеге Жданове, который назвал крайний срок окончания войны с Россией. По его словам, на эти обстоятельства в значительной степени влияют выборы в Соединенных Штатах.




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Источник: https://t.me/annamaliar/1016
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