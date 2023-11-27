Какие ошибки с мобилизацией в Украине нужно исправить: почему назрел прямой разговор с обществом

Сотрудники ТЦК (военкоматов) не имеют права требовать у людей документы на улице и вручать повестки, утверждает секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Однако, уточнил он, до конца года в сотрудничестве с Минобороны, Генштабом ВСУ будет создан законопроект, который расширит права ТЦК по мобилизации. На недавней Ставке верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский анонсировал коррекцию модели проведения мобилизации, демобилизации, выплат военным, ротации и так далее. Что означают подобные заявления, какие могут (должны) быть приняты решения для улучшения процесса мобилизации в Украине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Вопросы мобилизации сейчас волнуют всё общество



Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что тема мобилизации – наиболее триггерная для украинского общества. И любые действия в этом контексте имеют политические и электоральные последствия для власти.

С другой стороны, есть позиция Генерального Штаба и военного руководства, которая строится вокруг планов дальнейшей мобилизации с учетом необходимости ротации военнослужащих, исправления недостатков закона, которые используются для ее избежания и т.д. И эта позиция в широком смысле нуждается в разумном разъяснении уставшему от войны населению", – подчеркивает эксперт. "Поэтому есть желание сфокусировать внимание именно на решениях Верховной Рады, которая может инициировать и принять не очень популярные решения по нормированию процедуры мобилизации

"И если во внутренней среде страны-оккупанта дискуссию о дополнительной мобилизации можно контролировать, то в условиях демократического плюрализма в Украине этот вопрос рискует превратиться в политическую игру и манипуляционную кампанию, – предупреждает Олег Постернак. – Поэтому нужен откровенный честный и трезвый разговор с обществом: сколько нужно еще воинов, каким образом их будут готовить, каким должно быть их финансирование в 2024 году, как будет проводиться демобилизация нынешних военнослужащих и многие другие. Эти вопросы сейчас напрямую волнуют всё общество".

Нам следует менять информационную парадигму

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник поделился таким мнением:

И это – большой провал нашей пропагандистской машины, над которым нужно мощно работать". "Я продолжаю настаивать, что вопрос не в том, какие есть процессуальные полномочия у ТЦК. Хоть это, конечно, тоже важно. Ничего сейчас не мешает представителю ТЦК вручать повестки в сопровождении двух правоохранителей, которые имеют необходимые правовые основания требовать документы и вручать те или иные документы. Проблема в другом. В том, что у нас нет очередей в военкоматы. Что украинцы, подавленные информационной волной, не готовы бросить свои уютные диваны – и идти защищать Родину

Эксперт подчеркивает, что пару месяцев назад "Газпром" выкупил одну из самых мощных блогерских компаний в РФ.

"Государство-агрессор напрямую взяло на себя финансирование всей блогерской братии, которая пишет о войне. К этой теме не допускают посторонних. И не позволяют отклоняться вправо или лево от "курса партии". Вся информация теперь будет прокремлевская", – поясняет Николай Мельник.

В то же время, продолжает он, у нас и "говорящих голов" куда меньше, и финансовое обеспечение имеют единицы из них. Причем выглядя при этом достаточно гротескно в глазах самих украинцев.

"Нам следует менять информационную парадигму, – уверен эксперт. – На полную врубать рубильник пропаганды. Чтоб не думать – правильно ли делают военкомы, вручая повестки на улице? У нас должны быть очереди в военкоматах людей, желающих защищать Украину!".

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