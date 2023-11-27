Украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации

Больше всего, что влияет на желание украинцев мобилизоваться – страх смерти, страх получить травмы и неуверенность в том, что государство сможет обеспечить семью в случае гибели на войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Active Group.



Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Основной причиной, останавливающей украинцев от мобилизации, оказался страх за свою жизнь – 70% респондентов выбрали этот вариант. 42,9% опрошенных указали, что они сдерживаются от мобилизации в Украине из-за неуверенности в том, что государство обеспечит семью в случае смерти, а также страх перед получением травмы или инвалидности.

Среди самых популярных вариантов социологического исследования, из-за которых украинцы не хотят мобилизоваться: страх неизвестности, некомпетентность командиров, нечестность ВЛК, недостаточный уровень подготовки мобилизованных, неопределенность относительно продолжительности службы, опасения оставить семью без опеки. Эти варианты получили более 30% голосов каждый.

Наименьшими причинами, которые могут останавливать украинцев от мобилизации, оказались низкая зарплата военного – 9,8% и опасения потерять работу – 4,4%.





Active Group украинцев спросили также о том, следует ли усиливать мобилизацию в Украине. 38,2% указали, что нужно усиливать, 39,4 высказали мнения против усиления мобилизации в Украине, а еще 22,4% затруднились ответить на вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир ВСУ призвал мобилизовать 18-20-летних студентов для войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что нардеп объяснил, имеют ли право работники ТЦК останавливать людей и вручать повестки на улице.