Украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации

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Slava Kot
Больше всего, что влияет на желание украинцев мобилизоваться – страх смерти, страх получить травмы и неуверенность в том, что государство сможет обеспечить семью в случае гибели на войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Active Group.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Основной причиной, останавливающей украинцев от мобилизации, оказался страх за свою жизнь – 70% респондентов выбрали этот вариант. 42,9% опрошенных указали, что они сдерживаются от мобилизации в Украине из-за неуверенности в том, что государство обеспечит семью в случае смерти, а также страх перед получением травмы или инвалидности.
Среди самых популярных вариантов социологического исследования, из-за которых украинцы не хотят мобилизоваться: страх неизвестности, некомпетентность командиров, нечестность ВЛК, недостаточный уровень подготовки мобилизованных, неопределенность относительно продолжительности службы, опасения оставить семью без опеки. Эти варианты получили более 30% голосов каждый.
Наименьшими причинами, которые могут останавливать украинцев от мобилизации, оказались низкая зарплата военного – 9,8% и опасения потерять работу – 4,4%.
Active Group украинцев спросили также о том, следует ли усиливать мобилизацию в Украине. 38,2% указали, что нужно усиливать, 39,4 высказали мнения против усиления мобилизации в Украине, а еще 22,4% затруднились ответить на вопрос.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир ВСУ призвал мобилизовать 18-20-летних студентов для войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что нардеп объяснил, имеют ли право работники ТЦК останавливать людей и вручать повестки на улице.
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сегодня, 15:01
Украина себя полностью дискредитировала , воевать должны только те, кто живёт за счёт страны Украины, а именно все деутаны все уровней и мастей, погранцы, мусора, министры, налоговики, прочая сволочь, и в первых рядах сиплая Зелегнида со своей командой Дерьмаком, Подляком и алкашом Даниловым !