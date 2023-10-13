Мобилизация в Украине: Минобороны отследит даже тех, кого нет в реестре призывников

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Кравцев Сергей
Даже, если человека нет в реестре военнообязанных, то его "цифровой след" есть в других украинских реестрах, и государство при необходимости его отследит. Поэтому мобилизации избежать не удастся. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Замминистра подчеркнула важность иметь постоянный обмен информацией между разными ведомствами.
По ее словам, сейчас прорабатывается механизм, как убрать все неточности по вопросу обмена информации между реестрами. Тогда государство сможет без каких-либо проблем отследить любого человека, ведь не бывает так, чтобы в каком-то из электронных реестров он не был занесен.
Наталья Калмыкова отметила, украинцам призывного возраста важно понять, что рано или поздно, но защищать государство придется каждому. Только те, кто добровольно придут в ТЦК могут сами определить, чем могут быть полезны в ВСУ и самостоятельно выбрать подразделение, куда быть мобилизованным.
Читайте также на портале "Комментарии" — с 3 октября в Украине заработал электронный реестр призывников. Данный механизм был запущен с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных по военнообязанным лицам. Социологи Active Group решили поинтересоваться мнением украинцев о запуске данного реестра.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине отреагировали на призыв Уоллеса мобилизовать больше молодежи.
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