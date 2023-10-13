Мобилизация в Украине: Минобороны отследит даже тех, кого нет в реестре призывников

Даже, если человека нет в реестре военнообязанных, то его "цифровой след" есть в других украинских реестрах, и государство при необходимости его отследит. Поэтому мобилизации избежать не удастся. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Замминистра подчеркнула важность иметь постоянный обмен информацией между разными ведомствами.

"Обмен данными между реестрами, над чем сейчас работает цифровая команда Министерства обороны, упростит и прохождение процедур в ТЦК (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки – ред.)", — рассказала Калмыкова.

По ее словам, сейчас прорабатывается механизм, как убрать все неточности по вопросу обмена информации между реестрами. Тогда государство сможет без каких-либо проблем отследить любого человека, ведь не бывает так, чтобы в каком-то из электронных реестров он не был занесен.

Наталья Калмыкова отметила, украинцам призывного возраста важно понять, что рано или поздно, но защищать государство придется каждому. Только те, кто добровольно придут в ТЦК могут сами определить, чем могут быть полезны в ВСУ и самостоятельно выбрать подразделение, куда быть мобилизованным.

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