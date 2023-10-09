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Готовы ли украинцы вносить данные в электронный реестр призывников: опрос

Большинство украинцев поддерживают идею электронный реестр военнообязанных "Оберег", однако сами не охотно готовы подавать свои данные

сегодня, 16:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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С 3 октября в Украине заработал электронный реестр призывников. Данный механизм был запущен с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных по военнообязанным лицам. Социологи Active Group решили поинтересоваться мнением украинцев о запуске данного реестра.

Готовы ли украинцы вносить данные в электронный реестр призывников: опрос

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Сначала социологи спросили респондентов, слышали ли они о внедрении в Украине электронного реестра призывников. Как оказалось, подавляющее большинство, а именно 70,1% соотечественников, слышали о данной новации. Еще 16% ответили, что что-то слышали, но не уверены. Около 14% украинцев ответили, что впервые услышали о такой новости во время опроса.


Дальше социологи поинтересовались – поможет ли такой реестр усилить мобилизацию в Украине. 35,4% опрошенных ответили, что скорее да, поможет. 21,2% выбрали ответ, что скорее не поможет. 17,4% отметили, что однозначно поможет. 17,1% затруднились с ответом.

Ну, а дальше социологи откровенно спросили — хотели бы вы, чтобы вас или вашего близкого родственника включили в реестр военнообязанных. И здесь уже ответы оказались достаточно скептическими. Большинство, а именно 28,8% украинцев ответили, что однозначно против включения в электронный реестр призывников. 24,7% – скорее против. 16,2% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. И только 11,9% ответили, что скорее не против такого внесения в реестр своих данных или данных своего родственника. Однозначно поддержали бы такой шаг всего 10% респондентов.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине отреагировали на призыв экс-министра обороны Великобритании Уоллеса мобилизовать больше молодежи.

Также издание "Комментарии" сообщало, что существенное усиление темпов мобилизации в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии. Такое заявление сделал секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.




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Обсуждения

Сергій

сегодня, 16:11

Потрібно дозволити вносити до реєстру дані своїх знайомих і сусідів. Тоді темпи заповнення реєстру пожвавляться.


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