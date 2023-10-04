В Украине отреагировали на призыв Уоллеса мобилизовать больше молодежи

Украина ожидает от союзников оборонной помощи, а вопрос мобилизации способна решить самостоятельно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отреагировав на заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса. Тот обратился публично к президенту Владимиру Зеленскому с призывом усилить мобилизацию в Украине, сделав акцент на мобилизацию именно молодежи.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Иван Тимочко в эфире общенационального телемарафона заявил, что Украина не испытает проблем с ем, что некому воевать. Но есть проблемы с пробуксовываем поставок необходимого вооружения от партнеров. Генштаб принимает решение, кого мобилизовывать, отталкиваясь, в первую очередь, от показателей наших социальных срезов, наших возможностей потенциальных.

Тимочко также обратил внимание, что на сегодня рассматривается законопроект о том, чтобы сократить возраст военнообязанных – с 25 лет. Пока что идут дискуссии. Он президентом не подписан.

"Что касается возрастных категорий, мы должны учитывать тот момент, что генофонд в любом случае нужно хранить. С другой стороны, если на это оглядываться, то можно потерять целое государство и тогда не будет стоять вопрос сохранения генофонда, нации как таковой...", — заявил председатель Совета резервистов.

Отметим, экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обратил внимание на то, что средний возраст украинских солдат на фронте – 40 лет. От этого, по мнению Уоллеса, Украина не может эффективно выполнять боевые задачи. Чтобы изменить ситуацию в украинскую армию нужно больше призывать молодых людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — видит ли молодежь свое будущее в Украине – опрос.



