Видит ли молодежь свое будущее в Украине – опрос

89% опрошенных молодых людей в возрасте 16-35 лет, проживающих в Украине, видят будущее Украины обнадеживающим. В то же время среди молодежи того же возраста, которая переехала в Польшу, этот показатель составляет 81%. Среди проживающих в Украине подростков 13-15 лет обнадеживающее будущее видят 96% респондентов, а среди переселенцев в Польше – 87%. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее исследование, проведенное Социологической группой "Рейтинг" и компанией InfoSapiens, опубликовал Международный республиканский институт.

Молодежь. Фото из открытых источников

В опросе приняли участие молодые люди, которые сейчас проживают в Украине и Польше. Молодежь, проживающая в Украине и Польше, практически одинаково убеждена в победе Украины в войне – 98% и 97% соответственно.

Также респонденты готовы активно участвовать в процессах восстановления страны. 79% молодежи в Украине хотели бы быть вовлечены в процессы, направленные на восстановление, и только 19% – не хотят к этому приобщаться.

Также в восстановлении хотели бы принять участие 83% людей в возрасте 16-35 лет, которые переехали в безопасные места в Польшу.

65% молодежи 16-35 лет, проживающей в Украине, не хотели бы переезжать в другое место.

Основные причины, почему молодежь не хочет менять место жительства – это удовлетворение своим нынешним местожительством (44%), семья и друзья (40%), достаточное финансовое обеспечение для жизни (20%), патриотизм (15%).

Среди украинской молодежи, которая сейчас проживает в Польше, 61% молодежи 16-35 лет не были в Украине после переезда в Польшу. 47% планируют вернуться в Украину после победы в войне, 19% намерены вернуться уже вскоре, а 11% – через некоторое время. 15% молодежи не желают возвращаться вообще.

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