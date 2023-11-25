О чем говорят новые заявления власти о мобилизации в Украине: к чему готовиться

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Кравцев Сергей
Президент Украина Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривались, в том числе, вопросы мобилизация, демобилизации, ТЦК, ВВК, ротации, срочников. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк признал, что пришло время внести определенные коррективы в модель проведения мобилизации, касательно демобилизации, выплат военным и так далее. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что военнослужащих срочной службы в ближайшее время демобилизуют из рядов ВСУ. О чем говорят эти заявления, почему делаются именно сейчас? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:
Это приведет к еще большим злоупотреблениям, негативу, напряжению в обществе, прогнозирует эксперт. Особенно после заявлений таких "слуг" как Марьяна Безуглая и Давид Арахамия о расширении лиц, подлежащих мобилизации (включая студентов).
По его мнению, изменения, которые якобы разрабатываются и будут внедряться в нашем законодательстве в ракурсе мобилизации, станут массово нарушать конституционные права граждан, ограничивать право на учебу (удар по студентам), инвалидов – на получение помощи, уменьшать социальные гарантии (что прямо запрещено статьей 22 Конституции).
Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Банковая на протяжении месяцев полномасштабных боевых действий так напетляла в обязательствах перед военными, что нужно теперь сформировать долговременную стратегию для формирования войск, резервов в территориальной обороне.
Нынешнее положение вещей, поясняет он, могло помочь продержаться в кратковременной войне, сроком до года.
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