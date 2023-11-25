О чем говорят новые заявления власти о мобилизации в Украине: к чему готовиться

Президент Украина Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривались, в том числе, вопросы мобилизация, демобилизации, ТЦК, ВВК, ротации, срочников. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк признал, что пришло время внести определенные коррективы в модель проведения мобилизации, касательно демобилизации, выплат военным и так далее. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что военнослужащих срочной службы в ближайшее время демобилизуют из рядов ВСУ. О чем говорят эти заявления, почему делаются именно сейчас? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Дикая мобилизация" доказала свою неэффективность

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:

приводит к еще большим негативным последствиям для вооруженных сил Украины. С целью якобы снять напряжение в обществе власть на второй год войны пытается как-то урегулировать вопросы мобилизации. При этом, осуществлять это в ручном режиме, изменив, добавив или убрав что-то в действующее законодательство". "На мой взгляд, такие заявления со стороны власти являются свидетельством полного провала "дикой мобилизации", которую она проводила более полутора последних лет. Дальнейшее усиление такого рода мобилизации (с облавами, насильственным захватом людей

Это приведет к еще большим злоупотреблениям, негативу, напряжению в обществе, прогнозирует эксперт. Особенно после заявлений таких "слуг" как Марьяна Безуглая и Давид Арахамия о расширении лиц, подлежащих мобилизации (включая студентов).

"В заявлениях Данилова о демобилизации срочников я вижу определенные манипуляции. Есть подозрения, что сразу после демобилизации эти лица будут мгновенно мобилизированы в ВСУ и направлены в зону боевых действий", – отмечает Ростислав Кравец.

По его мнению, изменения, которые якобы разрабатываются и будут внедряться в нашем законодательстве в ракурсе мобилизации, станут массово нарушать конституционные права граждан, ограничивать право на учебу (удар по студентам), инвалидов – на получение помощи, уменьшать социальные гарантии (что прямо запрещено статьей 22 Конституции).

"При этом, фактически отсутствуют данные о мобилизации родных и близких наших нардепов, членов правительства, представителей Офиса президента, примеров ухода их самих на фронт. Нет примеров аналогичных тем, что мы видим в Израиле. И это наносит громадный ущерб Украине. Подрывает доверие к военно-политическому руководству страны", – констатирует эксперт.

Нужны четкие принципы и гарантии в отношениях государства с войском

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Банковая на протяжении месяцев полномасштабных боевых действий так напетляла в обязательствах перед военными, что нужно теперь сформировать долговременную стратегию для формирования войск, резервов в территориальной обороне.

"Запутанная система денежного содержания приводит к странным диспропорциям, когда бойцы одного подразделения, размещенные в зоне боевых действий на расстоянии минометного выстрела, получают разное денежное довольствие", – отмечает Владимир Цыбулько.

Нынешнее положение вещей, поясняет он, могло помочь продержаться в кратковременной войне, сроком до года.

"Но власти упорно не хотели видеть такой войны. И теперь нужны четкие принципы и гарантии в отношениях государства с войском в целом и каждым военнослужащим в частности", – констатирует политолог.

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