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О чем говорят новые заявления власти о мобилизации в Украине: к чему готовиться

С целью якобы снять напряжение в обществе власть на второй год войны пытается как-то урегулировать вопросы мобилизации

сегодня, 12:30 comments1701
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Кравцев Сергей
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Президент Украина Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривались, в том числе, вопросы мобилизация, демобилизации, ТЦК, ВВК, ротации, срочниковСоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк признал, что пришло время внести определенные коррективы в модель проведения мобилизации, касательно демобилизации, выплат военным и так далее. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что военнослужащих срочной службы в ближайшее время демобилизуют из рядов ВСУО чем говорят эти заявления, почему делаются именно сейчас? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

О чем говорят новые заявления власти о мобилизации в Украине: к чему готовиться

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Дикая мобилизация" доказала свою неэффективность

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:


"На мой взгляд, такие заявления со стороны власти являются свидетельством полного провала "дикой мобилизации", которую она проводила более полутора последних лет. Дальнейшее усиление такого рода мобилизации (с облавами, насильственным захватом людейприводит к еще большим негативным последствиям для вооруженных сил Украины. С целью якобы снять напряжение в обществе власть на второй год войны пытается как-то урегулировать вопросы мобилизации. При этом, осуществлять это в ручном режиме, изменив, добавив или убрав что-то в действующее законодательство".

Это приведет к еще большим злоупотреблениям, негативу, напряжению в обществе, прогнозирует эксперт. Особенно после заявлений таких "слуг" как Марьяна Безуглая и Давид Арахамия о расширении лиц, подлежащих мобилизации (включая студентов).

"В заявлениях Данилова о демобилизации срочников я вижу определенные манипуляции. Есть подозрения, что сразу после демобилизации эти лица будут мгновенно мобилизированы в ВСУ и направлены в зону боевых действий", – отмечает Ростислав Кравец.

По его мнению, изменения, которые якобы разрабатываются и будут внедряться в нашем законодательстве в ракурсе мобилизации, станут массово нарушать конституционные права граждан, ограничивать право на учебу (удар по студентам), инвалидов – на получение помощи, уменьшать социальные гарантии (что прямо запрещено статьей 22 Конституции).

"При этом, фактически отсутствуют данные о мобилизации родных и близких наших нардепов, членов правительства, представителей Офиса президента, примеров ухода их самих на фронт. Нет примеров аналогичных тем, что мы видим в Израиле. И это наносит громадный ущерб Украине. Подрывает доверие к военно-политическому руководству страны", – констатирует эксперт.

Нужны четкие принципы и гарантии в отношениях государства с войском

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Банковая на протяжении месяцев полномасштабных боевых действий так напетляла в обязательствах перед военными, что нужно теперь сформировать долговременную стратегию для формирования войск, резервов в территориальной обороне.

"Запутанная система денежного содержания приводит к странным диспропорциям, когда бойцы одного подразделения, размещенные в зоне боевых действий на расстоянии минометного выстрела, получают разное денежное довольствие", – отмечает Владимир Цыбулько.

Нынешнее положение вещей, поясняет он, могло помочь продержаться в кратковременной войне, сроком до года.

"Но власти упорно не хотели видеть такой войны. И теперь нужны четкие принципы и гарантии в отношениях государства с войском в целом и каждым военнослужащим в частности", – констатирует политолог.

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