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В Верховной Раде работают над "матрицей мобилизации и демобилизации"

В парламенте нарабатываются новые принципы мобилизации, демобилизации и ротации личного состава ВСУ

22 ноября 2023, 23:57
Автор:
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Константин Куликов
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В новом законопроекте, который хотят принять в парламенте до конца декабря, планируется урегулировать вопросы призывного возраста, других вопросов мобилизации и демобилизации. Об этом, как сообщают "Комментарии", в эфире парламентского телеканала "Рада" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В Верховной Раде работают над "матрицей мобилизации и демобилизации"

Давид Арахамия

По словам члена парламентского комитета национальной безопасности, обороны и разведки, они работают над созданием "матрицы мобилизации" и ее аналога — "матрицы демобилизации".


"Первый кластер (вопросов — ред.) — это что делать с людьми, которые уже два года без ротации воюют на фронте. Очевидно, нужно какой-то ответ на этот вопрос давать... Второе — почему не могут демобилизоваться, например, инвалиды первой и второй группы. Это очень странная ситуация. Если у вас в семье есть инвалид первой или второй группы, то вы имеете право демобилизоваться, чтобы ухаживать за ними, а если вы сам инвалид первой или второй группы и вы оказались среди военных, то у вас нет права на демобилизацию, — рассуждает Давид Арахамия. — Мы будем это исправлять".

Среди прочего нардепы собираются урегулировать право освобожденных из российского плена на демобилизацию, которого у них сейчас нет. По мнению Арахамии, таким людям необходимо предоставить право на увольнение из рядов ВСУ. Такую же возможность собираются предоставить онкобольным.

Увеличивать "мощность ТЦК" будут за счет "инициативы по призывному возрасту".

Между тем, Залужный впервые присоединился к "Рамштайну". Главнокомандующий ВСУ впервые принял участие в заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

Майор ВСУ рассказал о боях под Бахмутом. Силы обороны Украины не только отражают, но и контратакуют на Бахмутском направлении.

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