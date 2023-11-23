Почему ставка на мобилизацию не срабатывает: как Украине нужно менять подходы

В Украине продолжается охота представителей ТЦК на мужчин призывного возраста. Между тем, в Верховной Раде нарабатываются новые принципы мобилизации, демобилизации и ротации личного состава ВСУ, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно "мобилизационных" планов нардепов.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Нужно делать упор на производство собственных вооружений, дронов, ракет

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Следует исходить из того, что мобилизационный ресурс РФ всё равно – выше украинского. И даже, если у нас теоретически будет дополнительно мобилизовано 200-500 тысяч, россияне на это могут ответить миллионами. Так что, какие бы законы не принимала Рада, ставка на мобилизацию – это тупиковый путь. Чисто математически наш враг сильнее – и экономически, и демографически".

Соответственно, продолжает эксперт, нужно менять подход к войне. Наращивать тот ресурс, который у нас является неограниченным.

"Речь о производстве собственных вооружений, дронов, ракет, – поясняет Тарас Загородний. – Чтобы переносить войну на территорию РФ. Западные страны не разрешают использовать их вооружение для этого. Потому придется справляться собственными силами. И делать так, чтоб российские солдаты попросту не доезжали до фронта. Тогда у нас улучшится ситуация и с наступательными действиями, и с оборонительными".

По словам эксперта, следует создавать за счет госсредств центры перспективных исследований, разработок. Производить максимально много своего оружия и боеприпасов. Создавать новое вооружение. Мобилизовать тыл в максимальную механизацию армии. Чтоб вместо солдат максимально воевали машины – роботизированные, управляемые людьми или искусственным интеллектом, заключает Тарас Загородний.

Нам очень нужна диджитализация

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что нам очень нужна диджитализация данного сектора. И, отмечает она, уже есть государственная инициатива касательно оцифровки данных военнообязанных.

"Всё это будет храниться в электронных базах, позволяя мониторить по каждой области количество военнообязанных, определенные специальности и так далее, – поясняет эксперт. – Важна, конечно, сознательность самих украинцев. При смене места жительства нужно посещать ТЦК, обновлять свои данные. Это позволит понимать, какими резервами мы располагаем".

Даже, если у человека нет военного образования, если он не служил, всё равно следует посетить ТЦК, подчеркивает Катерина Коваль. Вооруженным силам, акцентирует она, нужны водители, бухгалтера, люди разноплановых ремонтных профессий и так далее. Фактически любая специализация может пригодиться.

Это электронная система, где можно посмотреть вакансии, чтобы мобилизоваться на военную службу – в определенное подразделение, по определенной профессии. Уверена, подобное следует продолжать. И делать мобилизацию более эффективной, в том числе, на законодательном уровне", – заключает эксперт. "Недавно Минобороны внедрило очень правильную инновацию касательно кадровой политики ВСУ. А именно – рекрутинг

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