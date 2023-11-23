Почему ставка на мобилизацию не срабатывает: как Украине нужно менять подходы

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Кравцев Сергей
В Украине продолжается охота представителей ТЦК на мужчин призывного возраста. Между тем, в Верховной Раде нарабатываются новые принципы мобилизации, демобилизации и ротации личного состава ВСУ, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно "мобилизационных" планов нардепов.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:
Соответственно, продолжает эксперт, нужно менять подход к войне. Наращивать тот ресурс, который у нас является неограниченным.
По словам эксперта, следует создавать за счет госсредств центры перспективных исследований, разработок. Производить максимально много своего оружия и боеприпасов. Создавать новое вооружение. Мобилизовать тыл в максимальную механизацию армии. Чтоб вместо солдат максимально воевали машины – роботизированные, управляемые людьми или искусственным интеллектом, заключает Тарас Загородний.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что нам очень нужна диджитализация данного сектора. И, отмечает она, уже есть государственная инициатива касательно оцифровки данных военнообязанных.
Даже, если у человека нет военного образования, если он не служил, всё равно следует посетить ТЦК, подчеркивает Катерина Коваль. Вооруженным силам, акцентирует она, нужны водители, бухгалтера, люди разноплановых ремонтных профессий и так далее. Фактически любая специализация может пригодиться.
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