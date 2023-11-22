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Во Львове пятеро работников ТЦК «упаковали» мужчину в бус и обозвали его жену (ВИДЕО)

Также представители ТЦК из Львовщины выбили из рук женщины, вставшей на защиту мужчины, телефон.

сегодня, 21:57
Автор:
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Лиля Воробьева
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На одной из улиц Львова работники ТЦК снова, применяя силу, затолкали горожанина в автомобиль, а у женщины, пытавшейся его защитить, выбивали из рук телефон. Соответствующий видеоролик выложил блоггер Андрей Смолий.

Во Львове пятеро работников ТЦК «упаковали» мужчину в бус и обозвали его жену (ВИДЕО)

Во Львове работники ТЦК упаковали мужчину в бус (фото из открытых источников)

Как он утверждает, конфликт имел место на улице Гавришкевича.


"Этой ночью пять человек в военной форме снова "упаковали" мужчину в бус, выбив из рук телефон у женщины, которая хотела снять "ночную мобилизацию", — проинформировал Смолий.

Как видно на кадрах видеоролика, после конфликта, когда автомобиль с мужем и несколькими военными уехал, два из них остались с женщиной. Между ними произошла словесная перепалка, горожанка замахнулась на сотрудника ТЦК, а тем временем он выбил из ее руки телефон.

Представители Львовского областного ТЦК и СП уже традиционно заявляют , что проверят отношение своих работников к этому конфликту.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во Львове работники ТЦК силой "мобилизовали" парковщика прямо с работы. В городе Львов на территории одного из предприятий семеро сотрудников ТЦК и СП силой "мобилизовали" парковщика сразу с рабочего места и это было зафиксировано камерами видеонаблюдения ЛКП "Львовавтодор".

Как рассказали во "Львовавтодоре", инцидент с военными в городе произошел 10 ноября. На видеоролике можно увидеть, как один из военкомов идет в комнату, где находился персонал, и под руку силой ведет на улицу парковщика. Под домом находились еще шесть военных. Журналисты "Эспрессо.Запад" информируют, что прессслужба Львовского областного ТЦК и СП утверждают, что нет данных об инциденте. Там отмечают, что мужчины призывного возраста должны входить в ТЦК для уточнения данных.



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