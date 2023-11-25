В Украине изменят модель проведения мобилизации: у Зеленского раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
В Украине назрела потребность в том, чтобы изменить модель проведения мобилизации. Для этого нужно найти ответ на ряд вопросов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП рассказал, что мобилизация стала той темой, которую часто используют в пропагандистских материалах. В частности, утверждается, что она якобы неэффективна. Поэтому пришло время внести определенные коррективы в модель проведения мобилизации.
По словам советника руководителя ОП, сейчас Украина находится в психоэмоциональной яме, поскольку 2 года войны – это очень большой срок.
Михаил Подоляк добавил, что в таких условиях люди хотят услышать более четкие ответы на такие вопросы: какие будут правила; кто будет мобилизован; насчет тренингов и учебных программ.
Он добавил, что такие вопросы требуют урегулирования, потому что на разных этапах возникают потребности в изменениях.
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