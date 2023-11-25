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В Украине изменят модель проведения мобилизации: у Зеленского раскрыли подробности

Михаил Подоляк считает, что нужно внести определенные коррективы в модель проведения мобилизации

сегодня, 07:05 comments1883
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине назрела потребность в том, чтобы изменить модель проведения мобилизации. Для этого нужно найти ответ на ряд вопросов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Украине изменят модель проведения мобилизации: у Зеленского раскрыли подробности

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП рассказал, что мобилизация стала той темой, которую часто используют в пропагандистских материалах. В частности, утверждается, что она якобы неэффективна. Поэтому пришло время внести определенные коррективы в модель проведения мобилизации.


По словам советника руководителя ОП, сейчас Украина находится в психоэмоциональной яме, поскольку 2 года войны – это очень большой срок.

Михаил Подоляк добавил, что в таких условиях люди хотят услышать более четкие ответы на такие вопросы: какие будут правила; кто будет мобилизован; насчет тренингов и учебных программ.

"Президент (Ред. – Владимир Зеленский) хочет, чтобы военные отвечали не просто на абстрактные вопросы, а на конкретные насчет сроков, насчет того, как будет проходить обучение, насчет того, как люди будут мобилозваться и демобилизоваться и все, что касается денежного обеспечения, социальные выплаты семьям или социальные выплаты военным", — высказался Михаил Подоляк.

Он добавил, что такие вопросы требуют урегулирования, потому что на разных этапах возникают потребности в изменениях. 

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