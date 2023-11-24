logo

BTC/USD

37677.29

ETH/USD

2103.84

LTC/USD

70.17

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский завил, что провел Ставку со сложными вопросами: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский завил, что провел Ставку со сложными вопросами: подробности

Президент сообщил, что сегодня на Ставке обсуждались вопросы мобилизации, демобилизации, ТЦК, ротации

сегодня, 16:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украина Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривались "сложные вопросы". Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сам сообщил у себя в соцсетях.

Зеленский завил, что провел Ставку со сложными вопросами: подробности

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, на заседании в пятницу рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВВК, ротация, срочники.


Указано, что президент заслушал доклады министра обороны Умерова, главкома Залужного, начальника Генштаба Шапталы, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка.

"Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", — сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское вторжение в Украину продолжается уже 21 месяц. За это время изменились многие и изменилось многое. В том числе формат "Рамштайн", в рамках которого принимаются консолидированные решения о военной поддержке нашей страны со стороны партнеров. Теперь ориентация делается на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Всё мощнее становится и украинское ПВО, в том числе благодаря усилиям Германии, которая в начале вторжения боялась серьезно помогать Украине. Несмотря на лже-миротворческие заявления, Путин явно не изменил своих планов, собираясь дальше вести войну в Украине и расширять военные конфликты во всем мире. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на всех фронтах, что может произойти, а также поделились мнениями о том, как более эффективно давать отпор российской агрессии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/8706
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!