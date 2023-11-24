Зеленский завил, что провел Ставку со сложными вопросами: подробности

Президент Украина Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривались "сложные вопросы". Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сам сообщил у себя в соцсетях.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, на заседании в пятницу рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВВК, ротация, срочники.

Указано, что президент заслушал доклады министра обороны Умерова, главкома Залужного, начальника Генштаба Шапталы, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка.

"Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", — сообщил Владимир Зеленский.

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