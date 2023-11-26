Имеют ли право работники ТЦК останавливать людей и вручать повестки: объяснение нардепа и новые изменения

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Slava Kot
Сотрудники военкоматов или ТЦК не имеют права требовать у людей документов на улице и вручать повестки. Утверждает секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.
Имеют ли право работники ТЦК вручать повестки на улице. Фото из открытых источников
Народный депутат объясняет, что в обществе возникло много вопросов к работе ТЦК, их прав и тех, кого они могут мобилизовать в Украине.
Секретарь Комитета ВР по национальной безопасности добавляет, что полиция отстраняется от курьезных случаев задержания лиц работниками ТЦК ради мобилизации, чтобы не попасть в скандал. Костенко объясняет, что можно понять в этом случае полицию, ТЦК, имеющие планы по мобилизации и людей, которых "незаконно пытаются привлечь" вручением повестки на улице.
Таким образом, нардеп анонсировал, что до конца года в сотрудничестве с Минобороны, Генштабом ВСУ будет создан законопроект, который расширит права ТЦК по мобилизации в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир ВСУ призвал мобилизовать 18-20-летних студентов для войны. Такую позицию военный объясняет тем, что в ходе подготовки они смогут научиться всему необходимому.
Также "Комментарии" писали о случае в Ужгороде, когда ночью сотрудники ТЦК мобилизовали водителя автобуса. Кроме того, стало известно, сколько дел по возможным нарушениям ТЦК и ВЛК передали в суд.
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