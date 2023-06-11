Как Иранский план может оборвать сотрудничество Москвы и Тегерана - что важно учесть Западу

Россия продолжает активно атаковать Украину не только ракетами, но и ударными иранскими дронами Shahed-131/136. Причем последние стала использовать всё чаще и во всё большем количестве. Представитель Белого дома Джон Кирби признал, что предыдущие предупреждения не подействовали – и военное партнерство между Россией и Ираном углубляется, нанося вред не только Украине, но и международному сообществу. С жесткой критикой действий Ирана выступил и президент Франции – Эммануэль Макрон, сообщает Reuters. Как помешать двум диктаторским режимам продолжать это жуткое сотрудничество? Какие эффективные меры воздействия и кто их может применить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

РФ и Иран уже пребывают под серьезным санкционным давлением, но его точно есть еще куда развивать

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко поделился таким мнением:

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Аутентичность бумаг еще следует подтвердить. Но, похоже, они отвечают действительности. Речь там о поставках не только беспилотников Shahed, но и ракет, боеприпасов, стволы для танков и артиллерийских систем ". "Углубление сотрудничества РФ и Ирана, фактическое формирование "оси зла" двух режимов-изгоев – уже факт. Есть обоснованные опасения, которые подтверждаются конкретными документами. Так, недавно Sky News опубликовало вероятные российско-иранские контракты от осени 2022 года касательно поставок оружия

По мнению эксперта, соответствующие заявления со стороны американцев, французов, должны конвертироваться в конкретные практические шаги, направленные на то, чтобы максимально усложнить сотрудничество Тегерана и Москвы.

"Понятно, что РФ и Иран уже пребывают под серьезным санкционным давлением. Но его точно есть еще куда развивать. И тут важна консолидированная позиция того же Запада. Ведь сложные отношения Ирана и США – это один кейс. А Европа предпочитает более, скажем так, лайтовый подход в вопросе той же торговли с Ираном. Осуждение со стороны Макрона — это, конечно, хорошо. Но ужесточение санкционного давления было бы куда лучше", – считает Игорь Петренко.

Еще один важный момент, по его словам, это – логистика поставок с Ирана в Россию.

"Речь ведь не только о перевозках по Каспию, – поясняет он. – Имеет место и сухопутный транзит с использованием территории ряда государств. И здесь есть вопросы к Армении, которая стала своеобразным хабом поставок вооружения, в том числе, со стороны Ирана. Так что следует рассматривать ситуацию комплексно. Давить санкционно на РФ и Иран, а также на те страны, которые помогают развиваться их сотрудничеству. Тут в помощь вторичные санкции – то, о чём постоянно говорят президент Зеленский, группа Макфола-Ермака. Суть в том, что нужно более плотно заниматься путями обхода санкций – и чтобы под раздачу попадали те, кто помогает в этом. Как страны, так и компании. Необходимо продемонстрировать, что ситуация отслеживается. Что любое подыгрывание Ирану или России чревато наказанием".

Киеву следует провести ревизию отношений с Тегераном

Директор Украинского института политики Руслан Бортник предполагает, что самым эффективным способом оказания влияния на Иран в данный момент являются переговоры и формирование экономической заинтересованности этой исламской республики в сотрудничестве с Украиной, с Западом – в большей мере, чем в сотрудничестве с Россией.

И, конечно, важным экономическим и военным партнером для Ирана является Россия, с которой он делит акваторию Каспийского моря. И может таким путем поставлять в РФ что угодно без всякого контроля и возможности эффективно вмешиваться в эти процессы со стороны третьих стран", – рассказывает Руслан Бортник. "Ведь в экономическом, да и в политическом плане, Иран сегодня опирается на помощь Китая. Кроме того, нормализует отношения в регионе (с той же Саудовской Аравией ).

В то же время, продолжает он, Иран крайне заинтересован в ослаблении санкций (которые многие годы вводились против него), а также – в реализации ядерной сделки.

"Она, в свое время подписанная, но разорванная со стороны США при президентстве Трампа, предусматривала снятие с Ирана торговых санций, возможность возвращения его энергоносителей (нефть, газ) на международные рынки. В обмен на отказ от ядерной программы", – напоминает эксперт.

По его мнению, Украине следует активно говорить с нашими западными союзниками касательно формирования "Иранского плана". Некого набора предложений для Тегерана, которые могут для него перевесить важность военно-технического сотрудничества с Москвой.

"Простыми давлением и угрозами на нынешний Иран повлиять очень сложно, – уверен Руслан Бортник. – Эта страна за десятилетия жизни под санкциями адаптировалась к ним, научилась обходить некоторые. А уровень недоверия между Ираном и странами Европы, Северной Америки — крайне высок. Что не позволяет договариваться, опираясь только на доверия. А потому во главе угла — экономическая выгода. Лишь она может заставить Иран отказаться от сотрудничества с РФ или саботировать его".

Также у Украины и Ирана, акцентирует эксперт, есть сложные вопросы, связанные со сбитием иранцами лайнера "Международный авиалиний Украины". Напомним, что 8 января 2020 года авиалайнер Boeing 737-8KV авиакомпании МАУ, выполнявший плановый международный рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит примерно через три минуты после взлета двумя ракетами "земля-воздух", выпущенными с базы ВВС Ирана якобы по ошибке. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

"Возможно, Киеву следует провести ревизию отношений с Тегераном – и постараться разморозить переговоры для нахождения механизмов взаимного урегулирования всех спорных вопросов", – констатирует Руслан Бортник.

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