Россия атаковала Одессу "шахедами": есть погибшие и раненые

Страна-агрессор ночью 10 июня, дронами атаковала Одесскую область. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.

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"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении ОК "Юг".

В сводке говорится, что взрывная волна повредила несколько многоквартирных домов. Окончательная информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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