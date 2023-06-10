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Россия атаковала Одессу "шахедами": есть погибшие и раненые

После ракетной атаки РФ по Одессе 3 погибших, более 10 раненых

сегодня, 07:32 comments1050
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор ночью 10 июня, дронами атаковала Одесскую область. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Россия атаковала Одессу "шахедами": есть погибшие и раненые

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.                                                                       


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"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении ОК "Юг".

В сводке говорится, что взрывная волна повредила несколько многоквартирных домов. Окончательная информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему у РФ увеличились потери на фронте – действительно ли враг нервничает.

Также издание "Комментарии" сообщало – всё больше намекающих факторов, а также явных фактов, что ВСУ начали контрнаступательные операции. На этом фоне президент США Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунак заявили о своей "непоколебимой поддержке" Украины и в очередной раз осудили жестокую агрессию России. Что происходит сейчас на фронтах и чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — как внутрироссийские разборки отобразятся на войне в Украине – есть ли угроза для Путина. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Источник: https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth
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