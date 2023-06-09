Как внутрироссийские разборки отобразятся на войне в Украине – есть ли угроза для Путина

Подполковник Вооруженных Сил РФ Роман Винивитин, после освобождения из плена ЧВК "Вагнер", заявил, что его (и не только его) пригожинские наемники жестоко пытали и пытались убить. А сам главарь вагнеровцев – Евгений Пригожин – рассказал о возможном плане России по использованию ядерного оружия. Причем уже традиционно обрушился с критикой на министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, внутри РФ разворачивается серьезная борьба между разными армиями – как государственными, так и частными. О чем говорит нарастающий (и всё чаще выплескивающийся в публичную плоскость) конфликт между определенными группами внутри России (происходящий еще и на фоне событий в Белгородской области)? Как происходящее может повлиять на ход российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Противостояние Пригожина и Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Всегда, во все времена, военные с негативом относились к зэкам

По словам эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, внутрироссийские разборки никак не повлияют на ход российско-украинской войны.

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"Следует понимать (и я об этом же не раз говорил), что Российская Федерация ведет сейчас не одну, а три войны. Первая – собственно российско-украинская. Вторая – с Западом. Третья – внутренняя, со своей так называемой "пятой колонной" (любыми противниками режима). А внутри это третьей войны между собой сражаются еще и группы влияния – за ресурсы. Ситуация, действительно, выплеснулась уже в публичную плоскость. И основной конфликт тут идет по линии ФСБ (ЧВК "Вагнер" – это, с моей точки зрения, подконтрольная ей структура) — Минобороны. Именно потому Пригожин, являющийся плотью от плоти власти, выполняет задание одной из ее групп влияния", – поясняет эксперт.

Ошибочно полагать, продолжает он, что такое внутренне противостояния приведет к некому серьезному расшатыванию режима, дворцовому перевороту и так далее.

"Всегда, во все времена, военные с негативом относились к зэкам. А тут – и Пригожин из зэковских, и пополнение набрал после того, как его ЧВК потрепали в прошлом году, в зонах. Неудивительно, что конфликты этой группировки с военными обострились. И на видео с подполковником Винивитиным тот рассказывает именно о зэковских повадках вагнеровцев. Воровали, угрожали, избивали и так далее… Он и решил поставить их на место. Вот только странно, что в итоге сам оказался захвачен ими. То ли недостаточно людей взял, чтобы приструнить пригожинских наемников, то ли те его просто выкрали в какой-то момент (возможно, когда он был пьяный). Уголовники в этом плане хитрые", – отмечает Олег Стариков.

Откровения Винивитина – явное выполнение заказа от Минобороны (Шойгу, Герасимова), уверен он. В рамках всё той же внутриклановой войны. В которой между собой скубуться ФСБ (+ЧВК "Вагнер"), Росгвардия, а также Минобороны. Каждый выполняет задачи своего центра влияния, акцентирует эксперт.

где спокойно разгуливают с оружием представители "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свободная Россия" – тоже часть внутривидовой борьбы российских силовиков. Погранвойска, которые являются частью ФСБ, границу просто охраняют. А обороняют, если есть нападение, вооруженные силы. И когда заходят в РФ прокси в рамках очередного рейда, погранцы просто разбегаются, потому что не способны принять бой. А вооруженные силы на помощь оперативно не приходят. Потому что Минобороны воюет с ФСБ. В итоге близкому к ФСБ генералу российской армии Лапину пришлось срочно сколачивать "группировку" из того, что было под рукой — и вести их с криками "За Родину!" против прокси", – поясняет Олег Стариков. "Те же проблемы в Белгородской области

И тут, напоминает он, летит заявление Пригожина о готовности защитить Белгородщину силами своей ЧВК.

"Это уже "ответочка" от ФСБ — Минобороны. Мол, раз регулярная армия не хочет выполнять свою функцию, это сделает армия частная. Больше всех страдают в данной ситуации обычные граждане, оказавшиеся между молотом и наковальней, а также губернатор Белгородщины, который мечется между группами влияния, но в любом случае окажется крайним", – констатирует эксперт.

Пригожин и его ЧВК становятся альтернативным центром силы

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

события в Белгородской области отступление оккупантов в Харьковской и Херсонской областях, – всё это создает в российском обществе ощущение слабого центра. Не просто обычные россияне, но даже региональные элиты, которым есть, что терять, уже не чувствуют себя защищенными. Поэтому возникают альтернативные центры силы. И военной, и политической". "Участившиеся количество налетов беспилотников на разные регионы России (включая Подмосковье и саму Москву ),

И Пригожин сейчас становится таким альтернативным центром силы, которому уже больше доверяют, чем официальным вооруженным силам РФ, официальным властям, поясняет эксперт.

Более того, акцентирует он, Пригожину доверяют уже не просто националисты и империалисты, но и региональные власти.

"Тот же Аксенов в Крыму, похоже, больше ориентируется на Пригожина, чем на Путина. В тех же Донецке и Луганске много реверансов звучит в сторону Пригожина. И это на фоне того, что в России с недавних пор запретили упоминать имя этого человека и упоминать ЧВК "Вагнер". Всё это говорит о том, что Пригожин становится отдельной политической и военной силой, – считает Сергей Гармаш. – По некоторым данным, даже губернатор Белгородской области обратился к нему напрямую с просьбой взять под защиту границы региона".

К тому же, отмечает эксперт, Пригожин сам начинает позиционировать себя как человека, уполномоченного (или считающего, что он уполномочен) решать вопросы государственного уровня. Даже вызывается общаться с Зеленским.

"То есть, Пригожин и его ЧВК становятся альтернативным центром силы. Военной, политической. Причем, центром независимым от Министерства обороны. И, похоже, всё менее зависимым от Кремля. Нет сомнений, что за Пригожиным кто-то стоит. Если не покровитель, то сильный союзник(и) в силовых структурах. Раз он до сих пор не уничтожен после всего, что наговорил, после того, что делают его наемники, в том числе с военнослужащими регулярной армии РФ. Вся история России говорит о том, что когда центр слабеет, начинаются центробежные движения. Региональные элиты начинают кучковаться вокруг сильных лидеров, чтобы спасти себя. Думаю, именно это сейчас мы видим в РФ. Фактически начало большой смуты, которая будет усиливаться по мере успешных действий Украины на фронтах", – прогнозирует Сергей Гармаш.

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