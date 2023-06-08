Зеленский отреагировал на конфликт Пригожина и Путина

Большой конфликт нарастает между российским президентом Путиным и основателем ЧВК "Вагнер" Пригожиным. Такое заявление в интервью изданию Bild сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Путин и Пригожин (фото из открытых источников)

"Я думаю, что у них большой внутренний скандал. Есть война, которую они называют военными спецоперациями, и политическая борьба. Причем очень серьезная. Между разными армиями, как государственными, так и частными", — заявил Зеленский.

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Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Пригожин сделал заявление об ужасном плане России . Евгений Пригожин продолжает свой спор по Минобороны РФ. Владелец ППК "Вагнер" обвиняет министерство в рассмотрении плана, по которому предусмотрено осуществить тактический ядерный удар по территории России. Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин дал большое интервью пропагандистской журналистке Виктории Толкачевой. Пригожин еще раз критикует главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова. Пригожин заявил, что военное руководство РФ может совершить ядерную провокацию в Белгородской области, которая постоянно подвергается рейдам российских повстанцев. Руководитель ППК "Вагнер" также высказался по поводу возможного применения Россией ядерного оружия по другой стране, в частности по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Пригожин высмеял Шойгу . Вчера и рашисты, и Минобороны Украины признали ограниченные контрнаступательные действия ВСУ, в частности, на Бахмутском направлении. При этом Минобороны РФ распространило данные об украинских потерях, которые сегодня показательно высмеял главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, конкурирующий с главой Минобороны РФ Шойгу. Так, министерство обороны России сделало заявление об уничтожении более 1500 украинских военных, 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, 3 колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.