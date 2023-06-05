Новые факты сотрудничества Ирана и РФ: о чем это говорит – какими могут быть последствия

Издание "Sky News" утверждает, что получило документы, подтверждающие тесное сотрудничество России и Ирана в сфере поставок оружия. Эксперты проанализировали эту информацию специально для издания "Комментарии".

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

Давить на Иран и Россию следует не только санкциями

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин обращает внимание, что Россия и Иран уже длительное время, еще до вторжения РФ в Украину, крепили связи. В том числе – в военно-технической сфере. Некоторые данные указывают, отмечает эксперт, что именно Москва помогает Тегерану продвигаться дальше в ядерной программе.

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"С начала широкомасштабной фазы российско-украинской войны, Иран всячески помогает РФ вооружением. Печально известными БПЛА "Шахед", которые россияне пытались замаскировать под свое изделие, но им это особо не удалось. Ну, а теперь, согласно данным Sky News, мы знаем, что иранцы предоставляют россиянам еще и стволы для танков и артсистем, массу боеприпасов, ракеты. Учитывая, что и РФ, и Иран – государства-изгои, обложенные санкциями, разбить этот союз будет крайне сложно. Против них и так ввели огромное количество ограничений. Однако это не значит, что следует пустить всё на самотек. Ведь продолжение такого сотрудничество грозит не только затянуть российско-украинскую войну, но и взорвать весь Ближний Восток, а то и весь мир, если РФ поможет Ирану создать ядерное оружие. Не думаю, что на Западе этого не понимают", – отмечает эксперт.

По его мнению, давить на два эти антидемократических режима следует не только санкциями, но и так, как делает тот же Израиль в отношении Ирана, периодически уничтожая его военные предприятия, в том числе на территории Сирии.

Два изгоя, два диктаторских режима пытаются выжить, поддерживая друг друга

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Что поставки оружия из Ирана в Россию происходят – это не новость. Тут разве что чуть больше света проливается на номенклатуру и время заключения контрактов (осень 2022-го). Ситуация прогнозируемая. Поддержка Путина явно сужается. Он даже не подтвердил участия во встрече БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa; межгосударственное объединение, союз пяти государств – Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южноафриканской Республики, основанное в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума – прим. ред.), хоть ранее это представлялось как одна из основных международных платформ, созданных РФ. Как одна из основ геополитического влияния России".

Свыше 130 стран, отмечает эксперт, признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, принявшегося в марте решение о выдаче ордера на арест Путина.

"Скорее всего, он даже в ЮАР, где намечается саммит, не полетит. Направят кого-то другого. Но усугубляться всё начало еще в прошлом году, кода Россия вследствие варварского вторжения в Украину, массы военных преступлений, начала резко терять свои позиции на мировой арене. И основные военные союзники у нее – это такие же государства-изгои (типа Ирана) или сателлиты (типа Беларуси). Так что в данном случае статья Sky News просто проливает чуть больше света на и без того известное крепнущее военно-техническое сотрудничество Тегерана и Москвы, – поясняет Екатерина Одарченко. – Два изгоя, два диктаторских режима пытаются выжить, поддерживая друг друга. Думаю, что им недолго осталось. Очень бы хотела РФ, чтобы ей вооружениями или хотя бы товарами двойного назначения помогал и Китай. Но тот опасается санкций, ограничения своего экономического развития. А потому торговать с РФ – торгует, но "красные линии" не переходит".

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