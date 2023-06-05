СМИ получили документы по поставкам оружия в Россию от ее союзника

Иран получил заказ от России на поставку боеприпасов и другого вооружения на сумму около одного миллиона долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Лидеры Ирана и России. Фото из открытых источников

Издание Sky News утверждает, что получило документы, подтверждающие тесное сотрудничество России и Ирана в сфере поставок оружия. Вероятный контракт на поставку оружия, который увидел Sky News, является первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для войны в Украине.

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Документ на 16 страниц касается поставок в Россию артиллерийских, танковых боеприпасов, а также ракет разного размера на сумму более миллиона долларов. Дата контракта указана 14 сентября 2022 г., совпадающая с возможными зарегистрированными транзакциями между государствами.

"Это контракт между иранцами и россиянами по поводу боеприпасов… Мы считаем, что он на 100% достоверен", — утверждает представитель Службы безопасности Великобритании.

Кроме того, источник раскрыл другой контракт между странами. На пятистраничном документе указано о поставках в Россию стволов для танков Т-72, стволов для артиллерийских установок и боеприпасов на сумму 740 тыс. долларов.



Украина и Великобритания объявили, что проведут анализ документа на подлинность и примут меры, если секретные контракты о поставке оружия из Ирана в Россию окажутся достоверными. Россия и Иран отказались от комментариев по раскрытому документу.

Ранее портал "Комментарии" сообщали об отчете британской разведки, который рассказал о параноидальных действиях российских властей по сине-желтой символике на территории РФ.

Также "Комментарии" писали, что президент Молдовы Майя Санду поставила в неудобное положение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.