Одумался ли Иран: в Белом доме сделали заявление о сотрудничестве России и Ирана

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Кравцев Сергей
Предупреждения Запада не подействовали. Ирана не только продолжил сотрудничество с Россией в оборонной сфере, но и усугубил его. Так Россия получила и продолжает получать от Тегерана сотни дронов-камикадзе, которые направляет на Украину. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на агентство "Reuters".
Иран и Россия. Фото: из открытых источников
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Он также отметил, США располагают информацией о том, что Россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может быть полностью введен в эксплуатацию в начале следующего года.
По словам Кирби, поддержка между Ираном и Россией происходит в обоих направлениях: Иран стремится получить от России военное оборудование на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.
Кирби заявил, что передача беспилотников является нарушением правил Организации Объединенных Наций, и Соединенные Штаты будут стремиться привлечь эти две страны к ответственности.
Отметим, ранее издание "Sky News" опубликовала факты, а также документы, подтверждающие тесное сотрудничество России и Ирана в сфере поставок оружия. Эксперты проанализировали эту информацию специально для издания "Комментарии".
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