Одумался ли Иран: в Белом доме сделали заявление о сотрудничестве России и Ирана

Предупреждения Запада не подействовали. Ирана не только продолжил сотрудничество с Россией в оборонной сфере, но и усугубил его. Так Россия получила и продолжает получать от Тегерана сотни дронов-камикадзе, которые направляет на Украину. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на агентство "Reuters".

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

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"Россия использовала иранские БПЛА в течение последних недель для нанесения ударов по Киеву и терроризирования украинского населения, и военное партнерство между Россией и Ираном, похоже, углубляется", – отметил Кирби.

Он также отметил, США располагают информацией о том, что Россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может быть полностью введен в эксплуатацию в начале следующего года.

"Мы публикуем спутниковые снимки запланированного расположения этого завода по производству БПЛА в российской особой экономической зоне "Алабуга", – сказал он.

По словам Кирби, поддержка между Ираном и Россией происходит в обоих направлениях: Иран стремится получить от России военное оборудование на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.

"Россия предлагает Ирану беспрецедентное оборонное сотрудничество, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны", – сказал он.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разоблачения и пресечения этой деятельности, в том числе путем информирования общественности – и мы готовы делать больше", – добавил представитель Белого дома.

Кирби заявил, что передача беспилотников является нарушением правил Организации Объединенных Наций, и Соединенные Штаты будут стремиться привлечь эти две страны к ответственности.

Отметим, ранее издание "Sky News" опубликовала факты, а также документы, подтверждающие тесное сотрудничество России и Ирана в сфере поставок оружия. Эксперты проанализировали эту информацию специально для издания "Комментарии".

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